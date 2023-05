Media Capital Digital estabelece parceria com Link to Leaders e reforça oferta de conteúdos sobre negócios

O site de informação Link to Leaders vai começar a disponibilizar os seus conteúdos editoriais no portal IOL, da Media Capital Digital (MCD), a partir de junho.

Lançado no final de 2016, o Link To Leaders é um projeto editorial online que aborda os temas relacionados com empreendedorismo nas suas mais variadas vertentes. Assumiu desde a primeira hora a missão de estabelecer o “link” entre o conhecimento, a experiência e o networking dos investidores e as ideias e necessidades das start-ups, empresas e líderes.

Atualizado diariamente com artigos, notícias e entrevistas, o Link to Leaders reúne um núcleo fixo de opinion leaders que, todos os dias, abordam temas da atualidade, na sua maioria relacionados com o ecossistema empreendedor nacional e internacional.

A partir de junho, além do seu site, o Link to Leaders também terá alguns dos seus conteúdos publicados na plataforma da Media Capital Digital, o que lhe permite chegar mais longe e a mais pessoas.

A Media Capital Digital, por sua vez, reforça a sua oferta editorial com atualidade sobre empreendedorismo e negócios, entre outros temas.

"Estamos muito confiantes nesta parceria com a Link to Leaders e de poder levar a 1,7M de utilizadores do IOL as opiniões dos seus vários colaboradores, com a sua forma pessoal e experiente de olhar tantas áreas da nossa sociedade, da economia à psicologia, do empreendedorismo aos recursos humanos, à gestão, e tantas outras áreas de relevo", refere o Diretor Coordenador da Media Capital Digital, Ricardo Tomé.

“Esta é mais uma etapa de crescimento para o Link to Leaders e uma forma de levar informação a mais pessoas. É um privilégio poder ver os nossos conteúdos editoriais numa plataforma com o prestígio do IOL”, destaca também Leonor Pipa, diretora do Link to Leaders.