A caminho da Universidade? Há dois novos programas para quem quer perceber se Medicina é a escolha certa

Quem está a ponderar seguir Medicina vai poder experimentar, ainda antes da universidade, algumas das competências exigidas aos profissionais de saúde. A NOVA Medical School acaba de lançar dois programas que aproximam os jovens da prática médica através de casos clínicos, simulações e formação especializada.

A iniciativa pretende proporcionar um primeiro contacto com o raciocínio clínico, a prática médica e as competências exigidas aos profissionais do setor, antes da entrada no Ensino Superior.

Integrados na NMS Junior Academy, o MED_DECODE e o Junior Doctor Bootcamp oferecem formatos distintos, mas complementares. Enquanto um decorre online ao longo de 25 semanas, o outro consiste numa experiência presencial e intensiva de três dias, nas instalações da NOVA Medical School, em Lisboa.

O MED_DECODE foi desenvolvido para estudantes do ensino secundário e centra-se no desenvolvimento do raciocínio clínico. Todas as semanas, os participantes recebem um caso clínico que devem analisar, identificando sinais, formulando hipóteses e propondo uma solução, antes de discutirem o desafio com tutores da instituição numa sessão online.

Ao longo das 25 semanas, o programa aborda temas como anatomia, fisiologia, doença, comunicação científica e literacia em saúde, procurando desenvolver competências de observação, análise e tomada de decisão. A iniciativa inclui ainda contacto com estudantes, tutores e profissionais ligados à NOVA Medical School.

Já o Junior Doctor Bootcamp aposta numa abordagem prática e imersiva. Durante três dias, os participantes terão acesso a atividades que simulam diferentes contextos da formação médica, incluindo resolução de casos clínicos, aprendizagem de técnicas de sutura, formação em Suporte Básico de Vida, exploração do Teatro Anatómico, introdução à imagiologia e às análises clínicas, treino de comunicação clínica e utilização de simuladores.

Segundo a NOVA Medical School, o objetivo é proporcionar uma experiência próxima da realidade académica e clínica, permitindo aos participantes compreender melhor o percurso que poderão vir a seguir.

"As profissões da Saúde exigem cada vez mais pensamento crítico, capacidade de comunicação, tomada de decisão e sensibilidade humana. Com a Junior Academy, queremos proporcionar aos jovens experiências que os ajudem a compreender melhor esse universo antes mesmo da entrada na universidade", afirma Ana Macedo, subdiretora para a Extensão à Comunidade.

As inscrições para os programas, com início previsto para setembro, já estão abertas e as vagas são limitadas.