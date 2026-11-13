Médico condenado depois de dizer que mamografias podem provocar cancro

Um médico e influenciador digital brasileiro foi condenado por divulgar informações falsas sobre a mamografia e o cancro da mama. Lucas Ferreira Matos terá de pagar uma indemnização de cerca de 16 mil euros por "danos morais coletivos" e fica impedido de voltar a publicar as mesmas afirmações, sob pena de multa diária.

A decisão ocorreu no Brasil e resulta de um processo de cariz público. Nas redes sociais, onde conta com cerca de 1,6 milhões de seguidores, o médico chegou a afirmar que a realização de mamografias aumentava a incidência de cancro da mama, escreve a edição brasileira da CNN.

Segundo a sentença, o tribunal considerou que a divulgação de informações sem fundamento científico pode comprometer as políticas públicas de prevenção e levar mulheres a adiar ou abandonar exames importantes para o diagnóstico precoce da doença.

Estudo citado pelo médico tinha falhas metodológicas

De acordo com a acusação, o médico tentou sustentar as suas afirmações com base em discussões académicas. No entanto, a decisão judicial teve em conta pareceres técnico-científicos de hospitais oncológicos do país.

Esses pareceres apontaram que o médico terá utilizado conceitos epidemiológicos legítimos de forma manipulada para construir um discurso considerado cientificamente falso e sensacionalista.

A sentença também refere que o ensaio clínico utilizado por Lucas Ferreira Matos para associar a radiação da mamografia ao aumento da incidência de cancro apresenta graves falhas metodológicas, reconhecidas pela comunidade oncológica internacional.

O tribunal considerou ainda que as publicações poderiam afastar mulheres dos programas de rastreio precoce do sistema de saúde público e prejudicar a confiança nas recomendações das autoridades de saúde.

A CNN Brasil recorda que o médico já tinha sido obrigado, em outubro de 2025, a retirar conteúdos com desinformação sobre o tema.