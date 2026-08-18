Este pequeno gadget diz exatamente quando as suas plantas precisam de água

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Se tem plantas em casa e já se perguntou mais de uma vez "será que já precisam de água?", este pequeno gadget pode ser exatamente o que falta na sua rotina de jardinagem. O medidor de humidade da XLUX não usa pilhas, funciona de forma mecânica e já convenceu mais de 64 mil consumidores com a sua simplicidade. Basta inseri-lo no solo e ler o resultado.

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Uma leitura simples, dividida em três zonas

A leitura é feita através de um mostrador grande, dividido em três zonas fáceis de identificar: seco, húmido e molhado, com dez escalas que tornam a interpretação ainda mais precisa. Pode usar o dispositivo em vasos de interior, floreiras na varanda, pequenas hortas ou canteiros. Funciona bem em diferentes tipos de vegetação e é compatível com a maioria das plantas de casa. Para quem tem tendência a regar em excesso ou se esquece completamente, é uma ferramenta que ajuda a equilibrar os cuidados.

Uma sonda pensada para não danificar as raízes

O medidor é robusto, tem uma sonda longa que chega ao fundo do vaso e, como não tem componentes eletrónicos, também não precisa de manutenção. Por ter apenas uma sonda, em vez de várias, causa menos danos às raízes das plantas ao ser inserido e retirado, o que é particularmente importante para vasos mais pequenos ou plantas mais delicadas.

Vale a pena ter em conta duas indicações do fabricante: o medidor não deve ficar no solo mais de cinco minutos, para evitar que a ponta metálica se desgaste com o tempo, e não é indicado para solos muito duros nem para testar líquidos.

Este medidor custa atualmente 11,99€ na Amazon e pode ser usado durante muito tempo sem substituições. Simples, acessível e eficaz, é o tipo de acessório que rapidamente se torna indispensável para quem gosta de manter as plantas de casa com boa saúde.

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