Fim às regas excessivas ou insuficientes: este dispositivo de 13€ salva as suas plantas

Com mais de 58.000 avaliações positivas e uma classificação de 4,4 estrelas, o medidor de humidade de solo XLUX está a conquistar jardineiros em toda a Europa. Por apenas 13,21€, este aparelho permite saber com precisão quando as suas plantas precisam de água, eliminando as suposições e evitando tanto a rega excessiva quanto a falta de água, ambas prejudiciais para as plantas. Não necessita de pilhas e oferece uma leitura instantânea da humidade do solo - basta inserir a sonda na terra e, em segundos, o indicador mostra se o solo está seco, húmido ou molhado.

O design simples, com um visor grande e fácil de ler, permite-lhe entender rapidamente as necessidades das suas plantas através de três zonas codificadas por cores. Utilizável tanto em plantas de interior como exterior, este aparelho tem vindo a salvar plantas em toda a parte, incluindo bonsais e outras espécies sensíveis que requerem cuidados específicos de rega.

O que dizem os clientes que compraram

"Verificar a humidade apenas à superfície da terra não é muito fiável. Com este medidor, consegui avaliar a humidade em profundidade e tive algumas surpresas – alguns vasos pareciam secos à superfície, mas estavam bastante húmidos por baixo", partilha um utilizador satisfeito.

Outro cliente confirma: "Mede com precisão o nível de hidratação das plantas. É super fácil de usar: basta inseri-lo alguns centímetros na terra, aguardar uns segundos e observar como a agulha se move conforme a quantidade de água no solo."

Um terceiro acrescenta: "Nunca mais deixarei as minhas plantas sem água! Com este aparelho, nenhuma planta voltará a secar – funciona na perfeição!"

