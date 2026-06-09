O segredo de 12€ na Amazon que os apaixonados por plantas usam para as manter sempre vivas

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No jardim, festivais ou filas: o produto viral que vai estar sempre connosco

Como fazer jardinagem dentro de um apartamento sem ficar com o chão molhado e cheio de terra

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Se tem plantas em casa e já se perguntou mais de uma vez “será que já precisam de água?”, este pequeno gadget vai passar a ser o seu maior aliado na rotina de jardinagem. Nem queríamos acreditar quando vimos que o medidor de humidade da XLUX, disponível na Amazon por apenas 12€, é um dos produtos mais vendidos e adorados do momento. Este pequeno dispositivo tornou-se um fenómeno absoluto entre os apaixonados por botânica, somando uma impressionante média de 4,4 estrelas em mais de 64.000 avaliações. Por aqui também já vendemos várias unidades deste modelo e percebemos perfeitamente o sucesso: é incrivelmente barato e eficaz.

O grande trunfo deste modelo é o facto de ser totalmente mecânico, o que significa que funciona sem pilhas ou baterias. Basta inseri-lo no solo do vaso e ler o resultado no momento.

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Leitura imediata através de cores e sem complicações

Esqueça o truque de espetar o dedo na terra e ficar sem saber se o fundo do vaso ainda está molhado. A leitura deste dispositivo é feita através de um sistema visual de três cores, muito fácil de compreender por qualquer pessoa:

Vermelho (Seco): Indica que a planta está com sede e que está na hora de regar.

Verde (Húmido): Mostra que o solo está no ponto ideal de humidade.

Azul (Molhado): Alerta que a terra está muito encharcada e que não deve deitar mais água.

Equipado com uma sonda longa e robusta, ele consegue chegar até ao fundo do vaso para avaliar as raízes com precisão. Pode utilizá-lo em vasos de interior, floreiras na varanda, pequenas hortas ou canteiros, sendo compatível com a grande maioria da vegetação doméstica. É a ferramenta perfeita tanto para quem tem tendência a regar em excesso (o que acaba por apodrecer as raízes) como para quem se esquece completamente de dar água.

"Evita danificar as plantas": O veredicto de quem já não passa sem ele

A enorme satisfação de quem decidiu arriscar neste medidor reflete-se nos milhares de elogios deixados na plataforma por pessoas que conseguiram salvar as suas plantas graças a ele.

Muitas compradoras destacam a excelente qualidade e a paz de espírito que ganharam no dia a dia. Como escreveu uma das utilizadoras nas críticas da Amazon: "Excelente ferramenta que evita danificar as plantas por excesso ou falta de água. Recomendo vivamente". Outro cliente satisfeito reforçou a simplicidade do aparelho, sublinhando que é um "produto de qualidade ótima. Funciona sem pilhas, o que é fantástico".

Uma vez que se habitua a usá-lo, torna-se muito difícil voltar a tentar adivinhar a humidade da terra a olho. Por ser tão acessível e durável, este medidor da XLUX é o investimento certeiro para manter a sua casa verde, bonita e cheia de vida sem gastar uma fortuna.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.