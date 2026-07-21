Eletrodomésticos a metade do preço: nova loja de 'pechinchas' abriu este fim-de-semana e foi a 'loucura'

A Mega Mercado chegou a Portugal e inaugurou a sua primeira loja na Bobadela, em Lisboa. A loja abriu portas no passado sábado, 18 de julho, e foi uma verdadeira loucura. Isto porque, por lá, pode encontrar verdadeiras "pechichas", com qualidade.

Neste novo armazém, pode encontrar pequenos eletrodomésticos e outros produtos a preços convidativos, oportunidades únicas e ofertas imperdíveis. Há ainda disponíveis Caixas Misteriosas, com produtos surpresa, que pode comprar e adquirir produtos a metade do preço.

Na Mega Mercado, pode experimentar os artigos eletrónicos ainda dentro da loja, para garantir que o produto está em condições antes de o levar para casa.

Na grande inauguração, houve ainda vários produtos a um euro escondidos, espalhados pela loja. Os primeiros 20 clientes que encontrarem esses produtos puderam comprá-los por apenas 1€

Veja, de seguida, as imagens da inauguração da loja:

Como chegar à Mega Mercado

A Mega Mercado fica na Rua Dom Nuno Álvares Pereira, N.º 57 — 2695-066 Bobadela. Segundo revela a página de Tik Tok da loja, o armazém só abre aos sábados, domingos e feriados, das 09:30 às 20:30.