Famílias já podem preparar o próximo ano letivo e poupar 5% nos manuais escolares

Com o próximo ano letivo a aproximar-se, as famílias já podem começar a preparar o regresso às aulas através da plataforma de Livros Escolares do Continente Online. A iniciativa permite encomendar antecipadamente manuais escolares e cadernos de atividades, beneficiando atualmente de 5% de desconto direto até 1 de setembro, além de outras condições que facilitam a organização desta fase do ano.

Embora os vouchers MEGA só sejam disponibilizados nas próximas semanas, os encarregados de educação podem desde já identificar os livros adotados para cada escola e ano de escolaridade e efetuar a sua encomenda antecipadamente. Desta forma, conseguem distribuir melhor os encargos associados ao regresso às aulas e evitar a habitual concentração de pedidos mais perto de setembro.

Poupança imediata nos manuais e cadernos de atividades

Entre as vantagens atualmente disponíveis destaca-se o desconto direto de 5% nos manuais escolares e cadernos de atividades, uma oportunidade para reduzir desde já o investimento necessário na preparação do novo ano letivo.

A campanha permite às famílias assegurar antecipadamente os livros necessários, beneficiando de uma poupança imediata, independentemente da futura utilização dos vouchers escolares.

ENCOMENDAR MANUAIS ESCOLARES

Mais conveniência na preparação do regresso às aulas

Além do desconto direto, a plataforma disponibiliza um conjunto de serviços pensados para simplificar todo o processo de aquisição dos livros escolares:

Entrega gratuita;

Entrega numa morada à escolha ou recolha em loja Continente;

Desconto direto no serviço de encapamento dos livros;

Possibilidade de encomendar os manuais antes da disponibilização dos vouchers MEGA.

Estas soluções permitem maior flexibilidade e ajudam as famílias a preparar com antecedência uma das principais despesas do início do ano letivo.

Como funciona a encomenda?

Através da plataforma de Livros Escolares do Continente, basta selecionar a escola e o ano de escolaridade para consultar os manuais adotados e realizar a encomenda.

Mesmo antes da emissão dos vouchers MEGA, os encarregados de educação podem avançar com a compra dos livros. Posteriormente, quando os vouchers forem disponibilizados, estes poderão ser associados à encomenda, sendo o respetivo valor devolvido no mesmo meio de pagamento utilizado na compra.

Desta forma, as famílias conseguem garantir os manuais necessários com antecedência, beneficiar das condições promocionais em vigor e preparar o próximo ano letivo com maior tranquilidade.

Quando ficam disponíveis os vouchers MEGA?

Os vouchers serão disponibilizados de forma faseada, consoante o nível de ensino: