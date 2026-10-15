Novo negócio de Meghan Markle esgota em poucas horas: e há uma razão comovente por trás deste sucesso

Meghan Markle voltou roubar atenções com uma iniciativa que une moda e solidariedade. A duquesa de Sussex ajudou a criar uma camisola de edição limitada, à venda por 100 dólares, que esgotou poucas horas depois de ser lançada. A peça tem uma mensagem especial e as receitas revertem para organizações que apoiam mães, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa foi lançada a 11 de outubro, por ocasião do Dia Internacional da Rapariga, numa colaboração entre a Archewell Philanthropies, a plataforma de filantropia de Meghan e do príncipe Harry, e a organização sem fins lucrativos Moms Offering More. Segundo a imprensa internacional, a procura foi tão elevada que a organização voltou a aceitar encomendas, alertando para prazos de entrega que poderiam chegar às quatro semanas.

A mensagem especial por trás da camisola de Meghan Markle

De cor creme, com letras bordadas em castanho, a camisola apresenta a frase It's the Little Things, que pode ser traduzida como «São as pequenas coisas». Mais do que um detalhe de estilo, a mensagem tem uma história pessoal por trás.

A expressão foi inspirada numa frase que Hershel Herrendorf disse à filha, Kasondra Herrendorf Cohen, fundadora da Moms Offering More, durante um passeio em 2014, na véspera da sua morte súbita. A ideia de que os pequenos gestos podem fazer uma grande diferença tornou-se, desde então, uma referência para a sua missão de apoio a outras famílias.

De acordo com a revista PEOPLE, Meghan esteve envolvida no processo criativo, incluindo na escolha dos tons neutros da peça, pensada para ser simples e fácil de usar. A frase bordada surge nas costas e numa das mangas.

Para onde vai o dinheiro das vendas?

Apesar de o preço de 100 dólares ter despertado a atenção, a iniciativa distingue-se pelo seu objetivo solidário. De acordo com o anúncio oficial da Moms Offering More, 100% das receitas das vendas revertem para esta organização e para a Alliance for Children's Rights, em Los Angeles.

A Moms Offering More apoia mães, cuidadores e famílias em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos e no Canadá, através de ajudas financeiras diretas, bens essenciais e apoio adaptado às necessidades de cada agregado.

Já a Alliance for Children's Rights trabalha com crianças e jovens em situação de pobreza ou afetados pelo sistema de acolhimento, ajudando também jovens pais a construir condições de vida mais estáveis para as suas famílias.

A iniciativa procura, assim, transformar uma peça de roupa numa forma de angariar fundos para organizações que prestam apoio concreto a quem mais precisa.

Meghan Markle continua a apostar em projetos ligados à solidariedade

Desde que Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram as funções oficiais de membros séniores da família real britânica, em 2020, o casal tem desenvolvido projetos próprios nas áreas da comunicação, dos negócios e da filantropia.

A Archewell Philanthropies integra esse trabalho solidário e procura apoiar iniciativas ligadas, entre outras áreas, ao bem-estar das famílias e ao futuro das crianças.

A nova camisola surge num momento em que Meghan continua a explorar a ligação entre a sua imagem pública, a moda e as causas sociais. O esgotamento inicial da peça demonstra a capacidade de gerar atenção em torno de uma iniciativa, embora não permita, por si só, medir o impacto financeiro final da campanha.

Para a duquesa de Sussex, a mensagem é simples: pequenos gestos podem contribuir para mudanças significativas. Neste caso, a ideia passa por transformar o interesse numa peça de roupa num apoio concreto a mães e famílias.

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