No meio da polémica do regresso ao Reino Unido, Meghan Markle mostra o lado mais íntimo da relação com Harry [Vídeo]

Entre mudanças, polémicas e decisões inesperadas, Meghan Markle decidiu abrir as portas de sua casa, e da sua vida privada. Esta terça-feira, 15 de setembro, dia em que Harry celebra o seu 42.º aniversário, a duquesa de Sussex fez uma partilha intimista em que mostra a sua vida familiar.

Num momento particularmente marcado pela atenção mediática em torno do regresso dos duques de Sussex ao Reino Unido, Meghan decidiu assinalar o aniversário do marido de uma forma muito pessoal: partilhou imagens que mostram Harry longe dos compromissos públicos e num ambiente familiar, ao lado dos filhos, Archie e Lilibet.

Meghan mostra um lado mais privado de Harry

Logo pela manhã, Meghan recorreu ao Instagram para dedicar uma mensagem especial ao marido. A publicação reúne vários momentos carinhosos protagonizados pelo príncipe Harry e inclui também imagens dos filhos do casal.

Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, surgem assim ao lado dos pais num registo muito mais descontraído e familiar daquele a que o público está habituado.

Na legenda, Meghan não poupou nos elogios ao marido: "Ele é simplesmente o melhor. Feliz aniversário, meu amor"

A duquesa de Sussex acrescentou ainda ao vídeo a música Simply the Best, numa escolha que reforça o tom romântico e familiar da publicação. Mais do que uma simples mensagem de aniversário, o vídeo acaba por oferecer um raro olhar sobre a vida dos Sussex longe dos acontecimentos que têm marcado as últimas semanas.

Um momento familiar em plena fase de mudanças

A publicação surge numa altura particularmente delicada para Harry e Meghan, depois do regresso do casal ao Reino Unido e de todas as questões que têm envolvido esta nova fase da vida familiar.

Depois de anos a viver nos Estados Unidos, os duques de Sussex voltaram a instalar-se no país natal de Harry. Uma mudança que acontece mais de seis anos depois de terem abandonado as funções de membros seniores da família real britânica.

Em janeiro de 2020, Harry e Meghan anunciaram o afastamento das funções representativas em nome da Coroa e, pouco depois, deixaram o Reino Unido para iniciar uma nova vida nos Estados Unidos.

Agora, o regresso acontece num contexto completamente diferente. Apesar de voltarem ao Reino Unido, Harry e Meghan não retomaram as funções oficiais que desempenhavam anteriormente. Os dois continuam a ser membros da família real, mas permanecem afastados do núcleo sénior da instituição e sem funções oficiais.

E foi precisamente esta nova realidade que esteve no centro de uma das recentes polémicas relacionadas com o casal.

Harry e Meghan tiveram de mudar os filhos de escola

O regresso ao Reino Unido trouxe também decisões inesperadas no que diz respeito aos filhos. Archie e Lilibet chegaram a iniciar o novo ano letivo numa escola, mas Harry e Meghan acabaram por decidir mudar as crianças apenas dois dias depois do início das aulas.

A decisão terá sido motivada por questões de segurança e obrigou a família a alterar rapidamente os planos definidos para o regresso ao país.

Um porta-voz dos duques de Sussex fez questão de esclarecer que a mudança não estava relacionada com qualquer insatisfação com a escola ou com os profissionais que acompanhavam as crianças.

"A decisão de as crianças mudarem de escola foi tomada na sequência de uma conversa com a equipa de segurança da família sobre os aspetos práticos das suas condições atuais. Os pais continuam extremamente gratos a todos os professores e funcionários pelo carinho, atenção e empenho que demonstraram para com a sua família. Esta decisão não deve, de forma alguma, ser interpretada como uma crítica à escola ou aos cuidados excecionais que as crianças receberam lá", revelou, citado pela imprensa britânica.

A questão da segurança continua, assim, a ter um peso significativo na vida da família, mesmo nesta nova fase passada novamente no Reino Unido.

Um regresso que não significa voltar à realeza

Também a relação dos duques de Sussex com a família real britânica continua a ser alvo de atenção. O regresso ao Reino Unido não representa uma recuperação das funções que Harry e Meghan desempenhavam antes da saída da família real. Os dois continuam sem funções oficiais e, segundo foi esclarecido, não fazem parte do núcleo sénior da realeza.

Ainda assim, a presença de Harry novamente no país natal representa uma mudança significativa na vida da família.

E é precisamente neste cenário, entre decisões familiares, questões de segurança e atenção mediática, que Meghan decidiu mostrar uma faceta muito diferente do marido.

Em vez do príncipe envolvido em polémicas ou das notícias relacionadas com o seu regresso ao Reino Unido, surge um Harry mais descontraído, rodeado pela mulher e pelos filhos.