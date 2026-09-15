Meghan Markle partilha fotos do lado mais privado da sua família
Meghan Markle partilha fotos do lado mais privado da sua família

No meio da polémica do regresso ao Reino Unido, Meghan Markle mostra o lado mais íntimo da relação com Harry [Vídeo]
Mafalda Mourão
Há 2h e 9min

Meghan Markle partilha fotos do lado mais privado da sua família

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No meio da polémica em torno do regresso ao Reino Unido, Meghan Markle assinalou o aniversário de Harry com imagens raras e íntimas da família

Entre mudanças, polémicas e decisões inesperadas, Meghan Markle decidiu abrir as portas de sua casa, e da sua vida privada. Esta terça-feira, 15 de setembro, dia em que Harry celebra o seu 42.º aniversário, a duquesa de Sussex fez uma partilha intimista em que mostra a sua vida familiar.

Num momento particularmente marcado pela atenção mediática em torno do regresso dos duques de Sussex ao Reino Unido, Meghan decidiu assinalar o aniversário do marido de uma forma muito pessoal: partilhou imagens que mostram Harry longe dos compromissos públicos e num ambiente familiar, ao lado dos filhos, Archie e Lilibet.

Meghan mostra um lado mais privado de Harry

Logo pela manhã, Meghan recorreu ao Instagram para dedicar uma mensagem especial ao marido. A publicação reúne vários momentos carinhosos protagonizados pelo príncipe Harry e inclui também imagens dos filhos do casal.

Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, surgem assim ao lado dos pais num registo muito mais descontraído e familiar daquele a que o público está habituado.

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Na legenda, Meghan não poupou nos elogios ao marido: "Ele é simplesmente o melhor. Feliz aniversário, meu amor"

A duquesa de Sussex acrescentou ainda ao vídeo a música Simply the Best, numa escolha que reforça o tom romântico e familiar da publicação. Mais do que uma simples mensagem de aniversário, o vídeo acaba por oferecer um raro olhar sobre a vida dos Sussex longe dos acontecimentos que têm marcado as últimas semanas.

Um momento familiar em plena fase de mudanças

A publicação surge numa altura particularmente delicada para Harry e Meghan, depois do regresso do casal ao Reino Unido e de todas as questões que têm envolvido esta nova fase da vida familiar.

Depois de anos a viver nos Estados Unidos, os duques de Sussex voltaram a instalar-se no país natal de Harry. Uma mudança que acontece mais de seis anos depois de terem abandonado as funções de membros seniores da família real britânica.

Em janeiro de 2020, Harry e Meghan anunciaram o afastamento das funções representativas em nome da Coroa e, pouco depois, deixaram o Reino Unido para iniciar uma nova vida nos Estados Unidos.

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Agora, o regresso acontece num contexto completamente diferente. Apesar de voltarem ao Reino Unido, Harry e Meghan não retomaram as funções oficiais que desempenhavam anteriormente. Os dois continuam a ser membros da família real, mas permanecem afastados do núcleo sénior da instituição e sem funções oficiais.

E foi precisamente esta nova realidade que esteve no centro de uma das recentes polémicas relacionadas com o casal.

Harry e Meghan tiveram de mudar os filhos de escola

O regresso ao Reino Unido trouxe também decisões inesperadas no que diz respeito aos filhos. Archie e Lilibet chegaram a iniciar o novo ano letivo numa escola, mas Harry e Meghan acabaram por decidir mudar as crianças apenas dois dias depois do início das aulas.

A decisão terá sido motivada por questões de segurança e obrigou a família a alterar rapidamente os planos definidos para o regresso ao país.

Um porta-voz dos duques de Sussex fez questão de esclarecer que a mudança não estava relacionada com qualquer insatisfação com a escola ou com os profissionais que acompanhavam as crianças.

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"A decisão de as crianças mudarem de escola foi tomada na sequência de uma conversa com a equipa de segurança da família sobre os aspetos práticos das suas condições atuais. Os pais continuam extremamente gratos a todos os professores e funcionários pelo carinho, atenção e empenho que demonstraram para com a sua família. Esta decisão não deve, de forma alguma, ser interpretada como uma crítica à escola ou aos cuidados excecionais que as crianças receberam lá", revelou, citado pela imprensa britânica.

A questão da segurança continua, assim, a ter um peso significativo na vida da família, mesmo nesta nova fase passada novamente no Reino Unido.

Um regresso que não significa voltar à realeza

Também a relação dos duques de Sussex com a família real britânica continua a ser alvo de atenção. O regresso ao Reino Unido não representa uma recuperação das funções que Harry e Meghan desempenhavam antes da saída da família real. Os dois continuam sem funções oficiais e, segundo foi esclarecido, não fazem parte do núcleo sénior da realeza.

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Ainda assim, a presença de Harry novamente no país natal representa uma mudança significativa na vida da família.

E é precisamente neste cenário, entre decisões familiares, questões de segurança e atenção mediática, que Meghan decidiu mostrar uma faceta muito diferente do marido.

Em vez do príncipe envolvido em polémicas ou das notícias relacionadas com o seu regresso ao Reino Unido, surge um Harry mais descontraído, rodeado pela mulher e pelos filhos.

Veja, agora, o vídeo intimista partilhado por Meghan Markle

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