Meghan Markle mostra a cozinha da sua mansão na Califórnia: e há um detalhe bem português que salta à vista

Há um pequeno pedaço de Portugal na cozinha de Meghan Markle. E não é preciso procurar muito para o encontrar. A duquesa de Sussex mostrou recentemente imagens da sua casa, em Montecito, na Califórnia, e um detalhe acabou por saltar à vista: mesmo por cima do fogão, a mulher do príncipe Harry tem um painel de azulejos azuis e brancos, num padrão que é imediatamente associado à tradição portuguesa.

A descoberta surge num vídeo partilhado pela ex-atriz para assinalar os seus 45 anos. Nas imagens, Meghan Markle aparece a dançar na cozinha, num ambiente descontraído e rodeada pela decoração da festa.

Mas os azulejos acabaram por roubar parte das atenções.

E há uma razão para o detalhe ter ainda mais piada: Meghan e Harry têm demonstrado uma ligação crescente a Portugal. O casal já passou pela costa alentejana e o país chegou mesmo a ser apontado como um dos destinos escolhidos pelos duques de Sussex para ter uma propriedade.

Meghan chegou também a partilhar nas redes sociais uma galeria de imagens relacionadas com uma passagem por Portugal. Entre os locais mostrados estavam uma praia na zona de Melides, uma loja de decoração na Comporta, a Caju, e o restaurante alentejano O Melidense, além de outras paisagens da região.

A relação da família com Portugal ganhou ainda mais força depois de, em 2024, o New York Post ter noticiado que Harry e Meghan estariam interessados em trocar os Estados Unidos por Portugal. Na altura, foi avançado que o casal teria adquirido uma propriedade no resort de luxo CostaTerra Golf and Ocean Club, por cerca de 4 milhões de euros.

Agora, é dentro da própria casa de Meghan que Portugal volta a marcar presença.