A foto em fato de banho que nunca poderia ser publicada se Meghan Markle fosse princesa

Meghan Markle celebrou 45 anos de uma forma bem diferente daquela que seria expectável de uma mulher da realeza britânica. Entre mergulhos, balões e momentos descontraídos em casa, a duquesa de Sussex mostrou aos seguidores um lado muito mais informal da sua vida.

A mulher do príncipe Harry assinalou o aniversário na passada terça-feira, 4 de agosto, e partilhou nas redes sociais duas fotografias a preto e branco captadas durante a celebração, em Montecito, na Califórnia. Numa das imagens, Meghan surge a saltar para uma piscina, de óculos de sol e com vários balões na mão. Noutra, aparece já dentro de água. As fotografias terão sido captadas por um amigo durante a festa privada, segundo revela a revista People.

"Obrigada pelo carinho neste aniversário!", escreveu Meghan na legenda da publicação.

As imagens dão uma ideia daquilo que seria praticamente impossível imaginar durante os anos em que Meghan Markle esteve ligada, de forma mais próxima, à família real britânica: uma celebração sem grandes formalidades, dentro de casa e com direito a mergulhos na piscina e fotos em fato de banho.

Mais tarde, a duquesa de Sussex voltou às redes sociais para partilhar outros momentos da festa. Num dos vídeos, aparece a dançar na cozinha, rodeada pela decoração de aniversário. Os cães da família também tiveram direito a participar na festa e surgem com pequenos chapéus alusivos à ocasião.

Apesar da exposição nas redes sociais, Meghan costuma manter os aniversários longe dos grandes eventos públicos e prefere assinalar a data em privado, junto do marido e dos filhos, Archie e Lilibet.