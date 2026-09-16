Contactos pessoais expostos e filhos obrigados a mudar de escola: Regresso de Meghan e Harry ao Reino Unido envolto em novas polémicas

O regresso de príncipe Harry e Meghan Markle ao Reino Unido está a ganhar contornos inesperados. Depois de seis anos a viver nos Estados Unidos, os Sussex instalaram-se novamente em Inglaterra com os filhos, Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco. E, em poucas semanas, a segurança voltou a ser um dos temas centrais em torno da família.

Primeiro, os filhos tiveram de mudar de escola apenas dois dias depois de começarem as aulas. Depois, surgiu a notícia de que o número de telemóvel pessoal de Meghan terá sido exposto num grupo de WhatsApp de pais. E, entretanto, foi confirmada uma nova avaliação das condições de segurança do casal no Reino Unido.

A sequência dos acontecimentos está a chamar a atenção da imprensa britânica.

Os filhos mudaram de escola dois dias depois de começarem o ano letivo

Archie e Lilibet começaram o novo ano letivo numa escola britânica, mas permaneceram lá apenas dois dias.

A decisão de os retirar da instituição surgiu depois de conversações entre os pais e a equipa de segurança da família. Segundo a Reuters, o problema estava relacionado com as dificuldades logísticas do trajeto entre a nova residência dos Sussexes e a escola, nomeadamente a distância e o trânsito.

Um porta-voz do casal fez questão de esclarecer que a decisão não estava relacionada com a qualidade da escola ou com os funcionários.

Harry e Meghan terão, entretanto, encontrado uma alternativa para os filhos. O caso ganhou ainda mais atenção depois de a ITV revelar detalhes sobre os problemas provocados pelo trânsito durante as deslocações. A publicação descreveu uma situação em que as condições das estradas dificultavam o trabalho da equipa de segurança que acompanhava a família.

Contacto privado de Meghan Markle foi exposto num grupo de Whatsapp

Quando esta polémica ainda estava a ser discutida, surgiu uma nova notícia. Segundo o The Sun, o número de telemóvel pessoal de Meghan terá ficado exposto num grupo de WhatsApp de pais da escola que Archie e Lilibet frequentaram durante aqueles dois dias. A duquesa teria entrado no grupo antes do primeiro dia de aulas e participado numa breve troca de mensagens com outros pais.

O Page Six também noticiou o episódio, referindo que uma captura de ecrã da conversa terá circulado posteriormente e incluído o número pessoal de Meghan.

A informação deve, contudo, ser lida com cautela: a alegada exposição do número foi noticiada por meios de comunicação britânicos e norte-americanos, mas não foi confirmada publicamente pelo casal.

Ainda assim, o episódio acrescentou uma nova camada à discussão sobre a privacidade e segurança dos Sussex no Reino Unido.

Meghan e Harry vão voltar a estar "sob investigação"

A RAVEC — Royal and VIP Executive Committee, entidade responsável por analisar as condições de segurança de membros da realeza e outras figuras públicas, vai realizar novas avaliações de risco relativamente a Harry e Meghan.

A informação foi confirmada pelo The Guardian e pela ITV News. No caso de Meghan, trata-se da primeira avaliação deste género desde que o casal abandonou as funções de membros trabalhadores da família real, em 2020. Harry, por seu lado, já teve uma avaliação este ano, em julho, mas a situação mudou entretanto com a decisão da família de regressar ao Reino Unido em permanência.

A RAVEC terá pedido ao casal informações sobre as suas rotinas e horários, elementos que poderão ser utilizados na avaliação das necessidades de segurança.

E há um detalhe particularmente importante: o regresso da família e a frequência de uma escola britânica alteraram as circunstâncias que estavam em análise anteriormente.

A segurança é, afinal, a chave deste regresso?

Harry luta, há vários anos, para recuperar um nível de proteção policial financiada pelo Estado britânico. A questão esteve no centro de uma batalha judicial depois de o casal deixar as funções reais.

Agora, com a família novamente a viver no Reino Unido, a situação está a ser reavaliada. Ao mesmo tempo, os filhos mudaram de escola por razões relacionadas com a segurança do trajeto e Meghan terá visto o seu número pessoal exposto num grupo de pais.

No entanto, não há, até ao momento, confirmação oficial de que a segurança tenha sido o motivo que levou Harry e Meghan a regressar ao Reino Unido. O que existe é uma sucessão de acontecimentos que voltou a colocar a segurança da família no centro das atenções.

Harry retoma uma agenda preenchida no Reino Unido

Apesar da polémica, Harry já tem vários compromissos públicos previstos no país. O duque vai participar nos Invictus Spirit Awards e no lançamento do programa educativo Inspire, antes de marcar presença nos WellChild Awards, em Londres, a 21 de setembro. A própria WellChild confirmou a presença de Harry no evento.

Tudo isto acontece poucas semanas depois de o casal ter regressado ao Reino Unido. E há outro elemento a ter em conta: numa carta divulgada no início de setembro, o Palácio de Buckingham reafirmou que Harry e Meghan continuam a ser membros não trabalhadores da família real e que não retomaram funções oficiais desde 2020. A informação foi também confirmada pela Reuters.

Os duques de Sussex estão de volta ao Reino Unido, mas não regressaram à vida institucional da monarquia. É precisamente neste novo equilíbrio, entre uma vida privada em Inglaterra, uma agenda pública própria e uma questão de segurança que volta a ser analisada, que a próxima fase da história deverá desenrolar-se.