De estrelas da televisão a Meghan Markle e príncipe Harry: todos estão rendidos a este paraíso português

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estiveram a desfrutar de uns dias de descanso num dos destinos mais exclusivos de Portugal, que parece estar a tornar-se cada vez mais reconhecido, não só pelos portugueses, como também pelos estrangeiros. Há, aliás, um casal conhecido mundialmente que também elegeu este paraíso para passar férias.

O cenário escolhido foi a Comporta, um destino que continua a ganhar cada vez mais adeptos entre os portugueses e também entre figuras públicas nacionais e internacionais. Conhecida pelas extensas praias de areia branca, pela natureza preservada e pelo ambiente descontraído, a região é uma alternativa para quem procura fugir às multidões típicas do Algarve.

Mais recentemente, também o príncipe Harry e Meghan Markle passaram férias nesta zona. As imagens divulgadas mostram o casal a desfrutar da praia na companhia dos filhos e de um almoço numa tasca tradicional, em Melides, privilegiando momentos simples e longe da agitação dos grandes centros urbanos.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa já tinham mostrado a beleza do local. Nas fotografias publicadas nas redes sociais, mostram dias passados entre banhos de mar, passeios e momentos em família, aproveitando a serenidade que caracteriza esta região do litoral alentejano. E quem também tem estado a passar férias naquela zona da costa alentejana é Mónica Jardim, que tem uma ligação muito especial a Alcácer do Sal.

Localizada a cerca de uma hora e vinte minutos de Lisboa, a Comporta combina praias de águas cristalinas com uma paisagem natural praticamente intocada, tornando-se um dos destinos mais procurados para umas férias tranquilas.

A poucos minutos encontra-se ainda a Península de Tróia, conhecida pelos seus extensos areais, e Alcácer do Sal, uma das cidades mais antigas de Portugal, onde é possível visitar o castelo medieval, passear pelas ruas típicas e desfrutar da frente ribeirinha junto ao rio Sado.

Cada vez mais procurada por quem privilegia privacidade e contacto com a natureza, a Comporta confirma-se como um dos destinos portugueses preferidos das celebridades, tanto nacionais como internacionais.