Meghan Markle toma medidas drásticas após prisão do pai por posse de pornografia infantil: revelados detalhes privados da vida familiar

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Meghan Markle está a atravessar um dos momentos mais delicados da sua vida familiar. O pai, Thomas Markle, de 82 anos, foi detido nos Estados Unidos, na sequência de uma investigação federal relacionada com a alegada posse de material de abuso sexual de menores.

A situação agravou-se a 10 de novembro, quando voltou a ser colocado sob custódia, depois de alegadamente ter cortado a pulseira eletrónica que estava obrigado a usar. Segundo fontes próximas da duquesa de Sussex, citadas pela revista People, Meghan está «devastada» com as acusações.

«É o pai dela, alguém em quem confiou durante muitos anos e com quem teve uma relação muito próxima», revelou uma fonte próxima de Meghan à publicação norte-americana. A mesma fonte descreve um período marcado pela tristeza, numa altura em que a duquesa procura apoio junto dos familiares e amigos mais próximos.

Apesar da dimensão do caso, Meghan estará a tentar concentrar-se na família que construiu com o príncipe Harry e, sobretudo, no bem-estar dos filhos, Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco.

«As crianças são um enorme conforto para ela neste momento», afirmou outra fonte à People, sublinhando que a duquesa está grata por os filhos estarem bem e por poder acompanhar de perto o seu crescimento.

Thomas Markle foi detido duas vezes em quatro dias

O caso ganhou dimensão internacional a 6 de novembro, quando Thomas Wayne Markle foi detido na Florida, nos Estados Unidos, por suspeita de posse de material de abuso sexual de menores.

De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, o homem é acusado de um crime federal relacionado com a posse deste tipo de material. A investigação levou à apreensão de aproximadamente 78 elementos, entre diapositivos, negativos fotográficos e livros, encontrados em duas unidades de armazenamento na região de Los Angeles, que Thomas Markle terá alugado durante quase duas décadas.

Segundo a documentação judicial divulgada pelas autoridades, alguns dos materiais apreendidos conteriam fotografias sexualmente explícitas que alegadamente retratam Thomas Markle com meninas pré-púberes.

O primeiro procurador federal adjunto, Bill Essayli, considerou as acusações «extremamente graves» e garantiu que o Ministério Público pretende levar o caso até às últimas consequências previstas na legislação federal.

Caso seja condenado, Thomas Markle poderá enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Após a primeira comparência perante um juiz, a 6 de novembro, foi libertado sob condições restritivas, que incluíam prisão domiciliária, vigilância eletrónica e a proibição de contactar menores.

No entanto, a liberdade durou apenas quatro dias. Segundo os procuradores federais, Thomas Markle terá cortado a pulseira eletrónica durante a madrugada de 10 de novembro. Na sequência deste episódio, a juíza federal Lindsay S. Griffin revogou as condições da sua libertação e determinou que permanecesse detido enquanto decorre o processo judicial.

Importa sublinhar que Thomas Markle é acusado, mas ainda não foi condenado. A presunção de inocência mantém-se até que exista uma decisão judicial.

Doria Ragland terá ajudado as autoridades na investigação

No meio da crise familiar, a mãe de Meghan, Doria Ragland, terá desempenhado um papel importante na investigação.

Segundo informações avançadas pela People e também pelo USA Today, Doria, de 70 anos, terá colaborado com os investigadores federais na identificação de Thomas Markle em imagens que fazem parte do material apreendido.

A antiga mulher de Thomas Markle, com quem esteve casada entre 1979 e 1987, terá sido confrontada com versões parcialmente ocultadas de algumas fotografias e ajudado as autoridades a identificar o homem que nelas surgia.

A colaboração de Doria com os investigadores terá sido particularmente difícil, tendo em conta a natureza das acusações e a ligação familiar ao homem investigado.

Meghan e a mãe mantêm uma relação próxima e têm estado em contacto frequente, apesar da distância geográfica. A duquesa vive atualmente no Reino Unido, enquanto Doria permanece em Los Angeles.

Uma fonte próxima de Meghan contou à People que a distância em relação à mãe se faz sentir ainda mais nesta fase e que as conversas entre ambas têm sido fundamentais para enfrentar o momento.

A mesma publicação adianta que Meghan também estará disponível para colaborar com as autoridades, caso seja necessário.

Meghan já tinha sido alertada para alegações contra o pai

A atual investigação trouxe novamente para a discussão pública o afastamento entre Meghan Markle e o pai, uma relação que se deteriorou antes do casamento da duquesa com o príncipe Harry, em maio de 2018.

Durante vários anos, a relação entre ambos foi marcada por conflitos e declarações públicas, tendo Thomas Markle ficado afastado da vida da filha e dos netos.

A 23 de outubro, Meghan divulgou uma declaração na qual revelou que já tinha tido conhecimento de alegações preocupantes relacionadas com o pai anos antes.

Segundo a duquesa, uma carta enviada à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real continha acusações que considerou perturbadoras. Meghan afirmou que o documento lhe foi posteriormente comunicado e que, na altura, lhe garantiram que as alegações estavam a ser investigadas.

A Polícia Metropolitana confirmou entretanto que recebeu uma carta em janeiro de 2019, com alegações relativas a uma possível atividade criminosa fora do Reino Unido. A força policial reconheceu que a informação foi transmitida ao gabinete dos duques de Sussex, mas não foi partilhada com outras autoridades policiais.

O caso levou a Polícia Metropolitana a remeter voluntariamente a sua atuação para o Independent Office for Police Conduct (IOPC), organismo independente responsável pela fiscalização da atuação policial em Inglaterra e no País de Gales.

A questão levantou dúvidas sobre a forma como a informação foi tratada e sobre as razões pelas quais as alegações não foram comunicadas, na altura, a outras autoridades competentes.

Na sua declaração, Meghan afirmou estar profundamente perturbada com o que estava a ser revelado e manifestou solidariedade para com as eventuais vítimas.

A duquesa deixou também uma explicação particularmente significativa sobre a decisão de manter o pai afastado dos filhos: a proteção de Archie e Lilibet.

«Qualquer distância em relação ao meu pai, e a minha decisão de não permitir que tivesse contacto com os nossos filhos, teve uma única razão: protegê-los», afirmou.

O afastamento dos netos ganha um novo significado

A decisão de Meghan de não permitir que Thomas Markle conhecesse os netos foi, ao longo dos anos, alvo de comentários e críticas públicas.

O afastamento entre pai e filha tornou-se um dos episódios mais conhecidos da história familiar da duquesa, alimentando especulações e diferentes interpretações sobre os motivos que levaram à rutura.

Agora, perante as novas alegações, essa decisão volta a ser analisada sob outra perspetiva.

Em declarações à People, o biógrafo da família real Robert Hardman considerou que algumas pessoas estão a reavaliar a forma como olharam para Meghan e para as suas decisões familiares.

A duquesa terá mantido a mesma posição mesmo quando o pai enfrentou problemas de saúde. Segundo uma pessoa próxima do casal, Meghan escreveu-lhe uma carta em dezembro de 2025, numa altura em que Thomas Markle recuperava nas Filipinas de um problema de saúde que levou à amputação de uma perna. Na missiva, terá reiterado que não pretendia retomar o contacto nem apresentar-lhe os filhos.

Meghan e Harry procuram manter a estabilidade familiar

A crise surge numa fase de mudanças na vida dos duques de Sussex. Meghan e Harry têm procurado consolidar a sua vida familiar no Reino Unido, onde regressaram em agosto, depois de anos a viver nos Estados Unidos.

Archie e Lilibet terão iniciado uma nova rotina escolar em Inglaterra, numa mudança que representa mais um capítulo na vida dos dois irmãos.

De acordo com fontes citadas pela People, a estabilidade dos filhos é uma das principais prioridades de Meghan. A duquesa estará a encontrar na maternidade uma fonte de conforto, procurando manter as crianças afastadas da turbulência que envolve o avô materno.

O casal também tem procurado manter os compromissos públicos. A 10 de novembro, Meghan e Harry marcaram presença na inauguração do Lost Screen Memorial, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, uma iniciativa dedicada à segurança das crianças no ambiente digital.

Harry discursou no evento, enquanto Meghan acompanhou a visita à exposição. A participação teve um significado particular perante a situação familiar que atravessam e o trabalho público que ambos têm desenvolvido em torno da proteção de crianças e jovens na Internet.

A duquesa terá, contudo, desistido de fazer uma intervenção pública que estava inicialmente prevista. Segundo informações avançadas pela imprensa britânica, não se sentia emocionalmente preparada para discursar na sequência da detenção do pai.

Apesar da situação, fontes próximas garantem que continuar a cumprir os compromissos profissionais não significa que Meghan esteja menos abalada.

Entre as novas revelações, a investigação judicial e a exposição mediática, a duquesa parece determinada a preservar aquilo que considera mais importante: a tranquilidade dos filhos e a vida familiar que construiu com Harry.