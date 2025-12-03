Facebook Instagram
Descobertas

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Estas meias térmicas aquecem em 2 minutos e a bateria dura 9 horas seguidas
Pilar Castelo Branco
Ontem às 16:44

Este artigo pode conter links afiliados*

Cobertores térmicos, mantas elétricas, aquecedores de mãos... a lista de produtos que já conquistaram espaço cá em casa é longa. Mas faltava uma solução para um problema que muita gente enfrenta todos os invernos: pés gelados que teimam em não aquecer, mesmo com várias camadas de meias.

Foi por isso que, quando vimos estas meias aquecidas recarregáveis a 37 euros na Amazon, tivemos de vir a correr contar. Produtos elétricos deste tipo costumam custar bem mais de 50 ou 60 euros, mas estas têm 4,8 estrelas, uma bateria que dura até 9 horas seguidas e controlam-se pelo telemóvel. Servem para quem trabalha ao ar livre, pratica desportos de inverno ou simplesmente detesta ter os pés frios em casa, e o preço torna-as acessíveis para comprar ou oferecer neste Natal.

A grande vantagem está na autonomia e no controlo preciso da temperatura. Com quatro níveis de aquecimento (de 45°C a 75°C), as meias podem funcionar até 9 horas seguidas na configuração mais baixa, ou 4 horas na máxima. O controlo faz-se através de uma aplicação intuitiva que permite ligar, desligar, definir temporizador e ajustar a temperatura sem ter de tirar os sapatos ou interromper o que se está a fazer. O aquecimento é rápido, atinge a temperatura pretendida em cerca de 2 minutos, e a bateria recarrega-se por USB-C, o que significa que pode ser carregada no computador, num power bank ou num carregador normal de tomada. Para quem passa horas no frio, seja a trabalhar, a esquiar ou simplesmente a assistir a um jogo ao ar livre, esta autonomia faz toda a diferença.

Nas avaliações da Amazon, os testemunhos repetem-se: "Mudaram completamente a minha vida nos dias frios. O controlo pela app é excecional, o aquecimento é rápido, demorando apenas 2 minutos", garante uma compradora. Outro utilizador destaca a durabilidade da bateria: "Na configuração média, consegui entre 8 a 10 horas de uso. O aquecimento é imediato e uniforme". Quem comprou para usar no estrangeiro, em zonas de frio extremo, confirma que funcionam bem quer em casa, na rua ou na neve, e que o nível 1 de aquecimento já é muito confortável. O facto de serem laváveis na máquina (depois de retirar a bateria) também marca pontos, porque garante que as meias se mantêm frescas e higiénicas mesmo com uso frequente.

Por 37 euros, estas meias aquecidas acabam por ser uma compra que compensa, especialmente para quem sofre mesmo com o frio nos pés ou conhece alguém assim. Servem para o dia a dia, para desportos de inverno como esqui ou caminhadas, e até para oferecer neste Natal a quem é friorento.

O tamanho único (do 37 ao 46) e o material elástico e respirável tornam-nas práticas para toda a família. Com bateria que dura horas, controlo pelo telemóvel e a possibilidade de ajustar a temperatura conforme a necessidade, são daquelas soluções simples que resolvem um problema real e acabam por se tornar indispensáveis assim que o termómetro desce.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

