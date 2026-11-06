«Parece que caminhamos sobre algodão»: encontrámos cinco pares de meias térmicas por menos de 14 euros

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Cortinados que servem o ano inteiro: seguram o calor no inverno, refrescam no verão e escurecem o quarto

Uma coisa é certa: se os pés não estão quentes e confortáveis, o dia simplesmente não corre bem. E sabemos que, no inverno, lidar com este problema é comum a quase todos nós. Mas encontrámos na Amazon umas meias térmicas da MOSOTECH que merecem atenção e estão entre as mais vendidas da categoria.

O conjunto traz cinco pares por 13,75 euros, com 20% de desconto face ao valor normal. Com um interior macio e felpudo, foram pensadas para ajudar a proteger do frio. O aconchego é, aliás, o detalhe mais elogiado por quem já as comprou, com avaliações que destacam a sensação de «caminhar sobre algodão».

Esta relação qualidade-preço torna-as uma excelente opção tanto para andar por casa como para o dia a dia nos meses mais frios. Não surpreende, por isso, que já somem mais de 1.800 avaliações na plataforma, com uma nota média de 4,5 estrelas e mais de 400 unidades vendidas só no último mês.

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