Mel Jordão recupera fotografia de há 12 anos com Diogo Piçarra e declaração emociona

A influenciadora partilhou imagens inéditas da gravidez e da filha em bebé. Houve quem pensasse que Mel Jordão estava novamente grávida.

Mel Jordão decidiu recuar no tempo e recordar uma das fases mais especiais da sua vida: a gravidez de Penélope, fruto da relação com Diogo Piçarra. A influenciadora surpreendeu os seguidores com fotografias especiais, incluindo registos da gestação e imagens da filha quando ainda era bebé. Mas houve uma reação que acabou por chamar particularmente a atenção: alguns internautas chegaram a acreditar que o casal estava a anunciar uma nova gravidez.

A partilha foi feita através das redes sociais e acompanha uma tendência que tem circulado entre mães e influenciadoras, que recuperam fotografias da gravidez para revelar o nome escolhido para os filhos.

No caso de Mel Jordão, a mensagem foi simples e carregada de ternura: «My Penélope 🩰🫧».

Entre as imagens, a maquilhadora mostrou momentos da gestação e recordações dos primeiros tempos da filha, carinhosamente tratada por Pepi.

A publicação não deixou indiferente Diogo Piçarra. O cantor, marido de Mel Jordão e pai da menina, reagiu com emojis de choro emocionado, mostrando-se rendido às memórias partilhadas pela mulher.

Também Angélica Jordão, irmã da influenciadora, não resistiu a comentar. «Oh meu Deus», escreveu, acompanhando a mensagem com emojis emocionados.

Seguidores chegaram a pensar que vinha aí um segundo bebé

Se as fotografias conquistaram os seguidores pela ternura, houve comentários que acabaram por dar um rumo inesperado à publicação.

Alguns internautas confessaram que, ao verem a partilha, chegaram a pensar que Mel Jordão estava novamente grávida e que Penélope poderia ganhar um irmão ou uma irmã. «Oh, por momentos pensei que vocês iam dar um mano à Penélope», escreveu uma seguidora.

Outra internauta também não escondeu a desilusão: «Pensei que tavas grávida outra vez, Mel. Que seca, queria tanto outro bebé». Houve ainda quem admitisse que o coração chegou a bater mais depressa perante a possibilidade de uma novidade na família: «Por momentos o meu coração saltou a achar que vinha um #2, mas a Penélope é a coisa mais linda desta vida».

Apesar destas reações, a publicação de Mel Jordão é uma recordação da gravidez da filha e não um anúncio de que esteja à espera de outro bebé.

Diogo Piçarra e Mel Jordão vivem rendidos à filha

Mel Jordão e Diogo Piçarra são pais de Penélope, que nasceu a 3 de março de 2020. A menina completou seis anos em março de 2026 e é frequentemente protagonista de momentos partilhados pelos pais nas redes sociais.

O nascimento da pequena Pepi foi particularmente marcante para o casal. Penélope nasceu antes do tempo previsto, quase um mês antes do esperado, e precisou de receber cuidados na neonatologia.

Desde então, tanto a influenciadora como o cantor têm assinalado publicamente diferentes momentos do crescimento da filha, mostrando a cumplicidade que os une.

Agora, com esta viagem ao passado, Mel Jordão voltou a recordar uma fase especial da maternidade e conseguiu despertar a nostalgia dos seguidores. Entre fotografias de uma gravidez que mudou a sua vida e imagens de Penélope ainda bebé, houve quem ficasse com vontade de ver a família crescer.

Por enquanto, a única novidade foi mesmo uma dose extra de saudades da pequena Pepi em versão bebé.