Como saber se uma melancia é doce? Siga estas 6 dicas

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

A melancia é uma das frutas mais refrescantes e hidratantes, ideal para os meses quentes que aí vêm. Mas, como escolher uma que seja verdadeiramente doce e suculenta — sem ter de a cortar? O site mexicano Excelsior reuniu várias dicas práticas que ajudam a fazer a escolha certa, mesmo antes de levar a fruta para casa:

1. Cor e brilho da casca

Prefira melancias com casca verde escura e um aspeto opaco. Se estiver demasiado brilhante, pode significar que ainda não está totalmente madura, o que afeta o sabor doce que procura.

2. Mancha de contacto com o solo

A parte que esteve em contacto com o chão deve ter uma cor amarela ou bege. Se for esbranquiçada ou muito pálida, foi colhida cedo demais e pode estar menos doce, explica o mesmo site.

3. Som ao bater

Dê uma leve pancada na melancia. Se o som for oco e profundo, está madura e sumarenta. Se o som parecer seco ou abafado, pode estar passada ou pouco suculenta.

4. Peso vs. tamanho

Uma boa melancia é surpreendentemente pesada para o seu tamanho. Isso indica que está carregada de água e, por consequência, mais doce.

5. Formato

As mais doces tendem a ser redondas e simétricas. Formas irregulares ou com protuberâncias podem ser sinal de crescimento irregular e sabor comprometido.

6. Veias na casca

Linhas castanhas finas são sinal de elevado teor de açúcar. Se forem amarelas, o sabor pode ser mais fraco.