Se acontecer isto ao abrir uma melancia, não a coma

Com os dias de calor, a melancia volta a ser uma das frutas preferidas por ser fresca, doce, rica em água e vitaminas. No entanto, um alerta recente do pediatra e criador de conteúdos @opediatrapt nas redes sociais está a deixar muitos mais atentos ao que pode parecer um simples detalhe, mas que é, afinal, sinal de perigo.

Num vídeo publicado na sua página de Instagram, o profissional de saúde explica que, se ao cortar uma melancia surgirem pequenas bolhinhas a sair do interior da fruta, é sinal de que algo não está bem.

“Isto acontece porque a melancia tem bactérias dentro dela que estão a fermentar o açúcar”, explica o pediatra. “Esse processo liberta dióxido de carbono, que se acumula dentro da fruta e quando a cortamos, o gás sai em forma de bolhas. Eventualmente, a melancia até pode rebentar sozinha.”

Este fenómeno é um sinal claro de contaminação bacteriana. E o alerta é simples: não comer a melancia nestas condições.

Apesar de ser um alimento muito saudável e recomendado nos dias mais quentes, esta situação pode representar um risco para a saúde. Consumir fruta contaminada pode levar a intoxicações alimentares e outros problemas gastrointestinais.