Cortar melancia é uma dor de cabeça? Esta é a técnica que lhe falta conhecer

A melancia é uma daquelas frutas que sabe a verão e que cai bem em dias de muito calor. No entanto, pelo seu tamanho e forma, muita gente tem dificuldade em prepará-la e acaba por nem comprar. Mas nós temos a solução que vai facilitar na hora de cortar esta fruta gigante e suculenta.

A técnica perfeita para preparar melancia foi partilhada por Ahmad Alzahabi, na sua página de TikTok @thegoldenbalance. Esta dica vai fazer com que coma mais melancia nos dias quentes de verão já que simplifica a maneira de cortar a fruta.

Para conseguir pôr em prática a técnica não precisa de nada fora do comum, apenas da melancia, uma tábua de cortar e uma faca grande e afiada para que não haja acidentes.

Comece por garantir que a tábua de cortar está estável na bancada da cozinha ou na mesa e depois faça um corte no meio da melancia, criando assim dois pedaços iguais. Pegue numa das metades, vire-a com a parte da polpa para baixo e com a casca para cima. Faça cortes na horizontal, criando fatias espessas e com tamanho uniforme. Depois faça cortes na vertical, criando uma espécie de quadrados. Repita o processo com a outra metade.

Desta forma, quem quiser comer melancia basta apanhar um destes pedaços, agarrando-o pela casca.

Guarde a melancia no frigorífico para que se mantenha fresca e para que dure mais tempo.

Se ficou com dúvidas, pode ver o processo no vídeo abaixo.