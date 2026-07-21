Esta melancia só se encontra num supermercado. E é crocante, cheia de polpa e tem poucas sementes

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O Pingo Doce lançou a Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack, uma nova variedade exclusiva produzida em Portugal, que se destaca pela textura crocante, elevada suculência, poucas sementes e sabor naturalmente doce.

Cultivada no Alentejo e no Ribatejo, esta variedade apresenta polpa vermelha intensa, casca verde-escura e riscada, mais espessa do que a de outras melancias, e um formato oval, características que, segundo a marca, proporcionam uma experiência de consumo diferenciadora.

Citado em comunicado, André Duarte, Diretor Comercial de Perecíveis do Pingo Doce, refere que a melancia é uma das frutas mais procuradas pelos portugueses durante o verão e explica que o lançamento desta variedade pretende oferecer "uma proposta exclusiva, diferenciadora e de elevada qualidade", reforçando, ao mesmo tempo, o compromisso da insígnia com a produção nacional.

Melancia integra a gama de fruta selecionada

A Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack passa a integrar a gama de fruta selecionada do Pingo Doce. De acordo com a empresa, esta gama resulta de um processo de procura e avaliação das melhores variedades disponíveis, com o objetivo de disponibilizar aos clientes produtos diferenciadores e de elevada qualidade.

O lançamento insere-se na estratégia da cadeia para a categoria de fruta e legumes, área em que tem apostado numa seleção criteriosa dos produtos disponíveis nas lojas. Esta estratégia está também refletida na campanha atualmente em vigor, sob o conceito "Escolher a melhor fruta e legumes dá muito trabalho. Deixe-nos ser nós a tê-lo", que destaca o rigor aplicado à escolha dos produtos frescos.

Disponível por tempo limitado

A nova Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack estará disponível por tempo limitado, durante a respetiva época de produção, e terá destaque nas lojas Pingo Doce, sendo apresentada como uma proposta para consumidores que procuram sabor, frescura e qualidade.