Dicas
Melancia Selecionada Pingo Doce
Melancia Selecionada Pingo Doce

Esta melancia só se encontra num supermercado. E é crocante, cheia de polpa e tem poucas sementes
IOL
Hoje às 16:59
Mais 5 sugestões
É assim que deve escolher a melancia ideal para levar para casa
Se acontecer isto ao abrir uma melancia, não a coma
Cortar melancia é uma dor de cabeça? Esta é a técnica que lhe falta conhecer
Nunca mais deite fora as cascas de melancia: é isto que deve fazer
Como saber se uma melancia é doce? Siga estas 6 dicas

É produzida em Portugal, tem poucas sementes e é mais saborosa do que as outras melancias

O Pingo Doce lançou a Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack, uma nova variedade exclusiva produzida em Portugal, que se destaca pela textura crocante, elevada suculência, poucas sementes e sabor naturalmente doce.

Cultivada no Alentejo e no Ribatejo, esta variedade apresenta polpa vermelha intensa, casca verde-escura e riscada, mais espessa do que a de outras melancias, e um formato oval, características que, segundo a marca, proporcionam uma experiência de consumo diferenciadora.

Citado em comunicado, André Duarte, Diretor Comercial de Perecíveis do Pingo Doce, refere que a melancia é uma das frutas mais procuradas pelos portugueses durante o verão e explica que o lançamento desta variedade pretende oferecer "uma proposta exclusiva, diferenciadora e de elevada qualidade", reforçando, ao mesmo tempo, o compromisso da insígnia com a produção nacional.

Melancia integra a gama de fruta selecionada

A Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack passa a integrar a gama de fruta selecionada do Pingo Doce. De acordo com a empresa, esta gama resulta de um processo de procura e avaliação das melhores variedades disponíveis, com o objetivo de disponibilizar aos clientes produtos diferenciadores e de elevada qualidade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O lançamento insere-se na estratégia da cadeia para a categoria de fruta e legumes, área em que tem apostado numa seleção criteriosa dos produtos disponíveis nas lojas. Esta estratégia está também refletida na campanha atualmente em vigor, sob o conceito "Escolher a melhor fruta e legumes dá muito trabalho. Deixe-nos ser nós a tê-lo", que destaca o rigor aplicado à escolha dos produtos frescos.

Disponível por tempo limitado

A nova Melancia Selecionada Nacional Cracker Jack estará disponível por tempo limitado, durante a respetiva época de produção, e terá destaque nas lojas Pingo Doce, sendo apresentada como uma proposta para consumidores que procuram sabor, frescura e qualidade.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
É assim que deve escolher a melancia ideal para levar para casa
Se acontecer isto ao abrir uma melancia, não a coma
Cortar melancia é uma dor de cabeça? Esta é a técnica que lhe falta conhecer
Nunca mais deite fora as cascas de melancia: é isto que deve fazer
Como saber se uma melancia é doce? Siga estas 6 dicas