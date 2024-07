Aprenda este truque para saber escolher o melhor melão

Verão é sinónimo de muitas frutas deliciosas e uma delas é o melão. Comer melão pode ser um sonho, mas comprá-lo, um pesadelo, já que não é tão fácil perceber se está maduro como uma banana ou uma maçã.

O melão é uma daquelas frutas perfumadas e suculentas e fica bem tanto com pratos doces como salgados. Isto, claro, quando é bem escolhido.

Sinais de que o melão está maduro

De acordo com o site da edição francesa da revista Cosmopolitan, existem alguns truques para garantir que compra sempre a fruta mais madura e saborosa.

O caule está a soltar-se ou já caiu

Já reparou que o melão tem o que parece ser uma pequena cauda? Trata-se do pedúnculo, o caule da fruta que, quando se solta facilmente, dá a indicação de que a fruta está madura.

A cor do melão

Outro indicativo é a cor do melão: quanto mais maduro estiver, mais saturadas são as suas cores. Isto quer dizer que as listras verdes ficam mais verdes e percetíveis.

A textura da casca

A casca do melão diz-nos também se ele está bom para ser comido ou não. A ideia é que quando se aperta ligeiramente o melão, sente-se a casca ceder ligeiramente, mas não totalmente. O melão não pode estar totalmente macio.

O aroma

Bem sabemos que o melão é aromático, mas o seu cheiro deve ser sentido ainda antes de o abrir. Esta fruta vai ficando com o cheiro mais intenso à medida que vai amadurecendo. Por isso, um melão maduro é um melão extremamente aromático.

O peso importa

O melão vai ficando mais pesado à medida que fica mais maduro, explica a Cosmopolitan. Assim, se estiver indeciso entre duas peças mais ou menos do mesmo tamanho, pese-as para poder perceber qual é o mais pesado para levar.

Dicas para consumir melão

A conservação do melão vai interferir com o seu sabor e a sua textura. Assim que comprar a fruta, deixe-a à temperatura ambiente e mantenha-a longe do frigorífico, já que o frio pode prejudicar a sua textura. Se o abrir e não comer todo, então sim, guarde-o no frigorífico.

Limite o seu consumo ao verão, já que é uma fruta de época e o seu sabor noutras alturas do ano não será o mesmo.

Por fim, deixamos um alerta. Apesar de se dizer que o melão é uma fruta muito hidratante, não substitui o consumo de água.