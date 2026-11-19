Cristiano Ronaldo pode estar prestes a somar mais um troféu, mas não é o único. Há oito nomes portugueses a disputar o topo do futebol mundial
Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo está nomeado para os Globe Soccer Awards 2026, mas não é o único português em destaque. Conheça os oito nomes nacionais na lista
Portugal volta a estar em destaque nos Globe Soccer Awards, mas desta vez a história vai muito além de Cristiano Ronaldo. São oito os futebolistas nacionais nomeados em diferentes categorias, com quatro na corrida ao prémio de Melhor Jogador. O PSG também tem uma forte marca portuguesa e o Benfica surge entre os clubes históricos distinguidos.
Cristiano Ronaldo continua a ser um dos rostos incontornáveis do futebol mundial, mas já não está sozinho a carregar o protagonismo português além-fronteiras. A nova geração de futebolistas nacionais está a ganhar cada vez mais espaço entre a elite internacional e as nomeações para os Globe Soccer Awards 2026 são mais um sinal dessa afirmação.
A organização anunciou esta quarta-feira os candidatos à 17.ª edição dos prémios, que distinguem os principais protagonistas do futebol internacional. E Portugal tem motivos para acompanhar de perto a cerimónia: são oito os jogadores nacionais em destaque, distribuídos por várias categorias, numa lista que reúne algumas das maiores estrelas da modalidade.
O dado que mais chama a atenção está na corrida ao prémio de Melhor Jogador. Entre os 26 nomeados encontram-se quatro portugueses: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha.
A concorrência não podia ser mais exigente. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi e Lamine Yamal também estão na lista, tal como Ousmane Dembélé, vencedor da edição anterior e que vai tentar defender o título.
O PSG tem uma marca portuguesa na elite mundial
Há uma particularidade que merece destaque: três dos quatro portugueses nomeados para Melhor Jogador representam o Paris Saint-Germain.
Nuno Mendes, João Neves e Vitinha fazem parte de um plantel que voltou a conquistar a Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo, e que domina uma parte significativa das nomeações deste ano.
A presença dos três jogadores portugueses entre os candidatos ao principal galardão individual ajuda a perceber a dimensão que o futebol nacional alcançou num dos projetos mais poderosos da Europa.
Bruno Fernandes, por sua vez, continua a representar Portugal entre os grandes protagonistas da Premier League, ao serviço do Manchester United.
A presença portuguesa estende-se ainda a outras categorias. João Neves, Bruno Fernandes e Vitinha surgem na corrida ao prémio de Melhor Médio, enquanto Nuno Mendes é candidato a Melhor Defesa. Diogo Costa está também entre os nomeados para Melhor Guarda-Redes.
Ronaldo quer continuar a reinar no Médio Oriente
Se a nova geração portuguesa está a conquistar espaço no futebol europeu, Cristiano Ronaldo continua a escrever a sua história noutra geografia.
O avançado do Al Nassr está nomeado para Melhor Jogador do Médio Oriente, distinção que procura conquistar novamente depois de ter vencido nas últimas edições, desde 2023.
Mas não é o único português nesta categoria. João Félix, seu companheiro de equipa no Al Nassr, e Rúben Neves, que representa o Al Hilal, também integram a lista de candidatos.
É mais um sinal da presença portuguesa no futebol internacional, desta vez numa região onde vários nomes de dimensão mundial têm reforçado a sua influência.
Benfica entre os gigantes históricos do futebol
A representação nacional não se fica pelos jogadores.
O Benfica está entre os 16 clubes nomeados para o Fans’ Historic Club Award, uma distinção que estreia nesta edição e pretende reconhecer emblemas com uma história marcante e uma ligação duradoura às suas comunidades de adeptos.
O clube da Luz surge ao lado de instituições como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Munique, AC Milan, Ajax e Boca Juniors.
É uma nomeação que coloca a história do futebol português numa montra internacional e reconhece o peso de um clube cuja dimensão ultrapassa as fronteiras nacionais.
Adeptos também têm uma palavra a dizer
A votação para 12 das 14 categorias já está aberta e decorre até 30 de novembro, através da plataforma oficial dos Globe Soccer Awards. Na primeira fase, são os adeptos de todo o mundo que escolhem os candidatos que avançam. Na segunda, os votos do público juntam-se às decisões do júri da organização.
A dimensão do evento percebe-se também pelos números da edição anterior: foram registados mais de 30 milhões de votos, provenientes de mais de 200 países e territórios.
A cerimónia da 17.ª edição está marcada para 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, e vai voltar a reunir algumas das maiores figuras do futebol mundial.
Para Portugal, a expectativa é especial. Cristiano Ronaldo continua a ser uma referência incontornável, mas a presença de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e companhia mostra que o protagonismo nacional já não depende de um único nome. Há uma nova geração a afirmar-se nos maiores palcos e a colocar o futebol português cada vez mais perto do centro da elite mundial.