Dizem que este é o melhor pôr do sol em Portugal. Concorda?

Podia ser as Maldivas, mas fica no Algarve e é super simples chegar a este paraíso

A Praia do Carvoeiro, localizada no coração do Algarve, é um daqueles lugares que parecem ter sido desenhados para impressionar. Entre falésias douradas, casas brancas empoleiradas nas encostas e um mar azul profundo que se estende até onde a vista alcança, o cenário é simplesmente inesquecível.

O que em tempos foi apenas um pequeno vilarejo de pescadores é hoje um dos destinos turísticos mais encantadores do sul de Portugal. Uma publicação da conta de Instagram @lisbon.travel descreveu-o como “um destino turístico popular situado na pequena vila de Carvoeiro, que ao longo dos anos se transformou numa movimentada cidade-resort”. A praia em si já vale a visita, mas é nos arredores que se encontra uma das joias mais inesperadas da região: o Algar Seco — um conjunto de formações rochosas esculpidas pela natureza durante séculos.

Entre as suas figuras naturais, destaca-se “A Boneca”, uma rocha em forma de cúpula com duas aberturas que funcionam como janelas viradas para o mar. É um lugar tão especial que os seguidores da mesma conta deixaram comentários entusiasmados, como: “Lugar sensacional!”, “Chamam-lhe 'a boneca' em Carvoeiro!”, e “Um local incrível!”.

E é ali, entre as pedras do Algar Seco e o horizonte aberto, que acontece o verdadeiro espetáculo: o pôr do sol. A luz dourada reflete nas falésias, aquece o céu e pinta o mar com tons que vão do laranja ao rosa profundo. Seja visto da areia, das falésias ou do interior da Boneca, assistir ao sol desaparecer ali é uma experiência difícil de esquecer.

Se ainda não esteve lá, talvez seja altura de colocar a Praia do Carvoeiro no topo da sua lista. E se já foi, provavelmente sabe exatamente do que estamos a falar.