"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon

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O ritmo do dia a dia, o stress no trabalho e a intensidade dos treinos físicos acabam frequentemente por esgotar as reservas de energia do nosso corpo, resultando em fadiga crónica e noites mal dormidas. Para contrariar este ciclo, o Magnesio Complex da Nutralie tornou-se um dos suplementos mais vendidos e recomendados na Amazon (atualmente em destaque por apenas 17,96€ no Prime Day). Quem já o introduziu na rotina destaca uma mudança drástica na qualidade de vida, elogiando sobretudo a rapidez com que atua no relaxamento muscular, na melhoria do descanso noturno e na redução das incómodas cãibras.

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O segredo deste suplemento está na sua fórmula, que combina duas formas de magnésio de elevada absorção: citrato de magnésio e bisglicinato de magnésio. Juntas, fornecem 301,95 mg de magnésio por dose, permitindo uma absorção eficaz e sendo suaves para o estômago. A fórmula inclui ainda vitaminas C, B5 e B6, que ajudam a reduzir o cansaço e a fadiga, tanto física como mental, um benefício reconhecido pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

Cada embalagem contém 120 cápsulas de origem vegetal, suficientes para até 2 meses de utilização. A dose recomendada é de 2 a 3 cápsulas por dia, de preferência às refeições. Pode tomá-las de manhã ou à noite, conforme a sua rotina. Com uma fórmula desenvolvida para apoiar o bem-estar, este suplemento ajuda a manter os níveis de energia e a reduzir o cansaço. Se procura uma forma prática de complementar a sua alimentação, esta oferta do Prime Day é uma excelente oportunidade.

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