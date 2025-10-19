Conheça as melhores empresas para trabalhar no mundo

Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

A Forbes divulgou os 900 Melhores Empregadores do Mundo, com a Microsoft no topo pelo segundo ano consecutivo. Portugal marca presença com o BCP, a Caixa Geral de Depósitos e a Sonae GPS.

A Forbes já revelou o seu ranking anual dos Melhores Empregadores do Mundo, mais uma vez liderado pela Microsoft que, pelo segundo ano, volta a manter o título de melhor empresa para trabalhar. A segunda posição é ocupada pela Delta Air e a terceira pela Alphabet.

A península ibérica também marca presença nesta lista Forbes. De Portugal estão listados como World’s Best Employers o Banco Comercial Português (na 411.ª posição), a Caixa Geral de Depósitos (806.ª) e a Sonae GPS (887.ª posição).

Por sua vez, Espanha está representada pelo BBVA, na 251.ª posição, Iberdrola, na 321.ª posição, Acciona, na 373.ª, AmRest, na 550.ª, Amadeus IT Group, na 757.ª, Inditex, na 761.ª, ACS Actividade de Construccion y Servicios, na 773.ª, Santander, na 803.ª, Grifols, na 858.ª, Caixa Bank, na 891.ª posição.

Outros artigos:

Conheça algumas estratégias para promover o bem-estar nas empresas

Tem uma start-up na área da saúde? Inscreva-se no programa de aceleração do Lispolis.

Comissão Europeia lança estratégia para acelerar a adoção da IA

A listagem total reúne um total de 900 empresas, dos mais diversos setores de atividade, que se destacam quer pelo ambiente de trabalho quer elas oportunidades de crescimento na carreira, salário e benefícios que oferecem aos seus trabalhadores.

Uma tendência que se destaca: entre as cinco primeiras colocadas, três são empresas de software e serviços de TI.

Refira-se que para elaborar esta lista, a Forbes, numa parceria Statista, entrevistou 300 mil funcionários em mais de 50 países que trabalham para multinacionais que empregam mais de mil profissionais. Estes foram questionados sobre se recomendariam sua empresa para familiares ou amigos e foi-lhes pedido que avaliassem o seu empregador com base em critérios como salário, oportunidades de crescimento na carreira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e reputação da empresa.

TOP 10 World’s Best Employers

Fonte: Forbes

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.