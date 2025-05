Adeus hidroginástica e caminhadas: este é o exercício ideal para quem tem mais de 65 anos

Praticar hidroginástica é um excelente hábito para quem já passou os 60 anos, já que é uma atividade de baixo impacto e recomendada para a saúde cardiovascular. Porém. não promove tanto o foco na respiração, na consciência corporal ou na meditação, essenciais numa fase mais madura da nossa vida.

Já a caminhada, sendo uma excelente forma de exercício cardiovascular leve, tem impacto muito limitado na flexibilidade e na estabilidade articular.

Qual é, então, o exercício mais completo?

A atividade física que está a ganhar cada vez mãos adeptos seniores é a ioga na cadeira (ou chair yoga, em inglês). Trata-se de uma adaptação da prática tradicional de ioga, desenvolvida especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, como alguns idosos.

Em vez de realizar posturas no chão, os praticantes utilizam uma cadeira como suporte — sentados ou com apoio parcial — o que permite executar movimentos com mais estabilidade e segurança. Claro que há pessoas com mais de 65 anos capazes de ir muito além e podem praticar ioga regular.

A ioga na cadeira consegue ser mais benéfica por incluir alongamentos específicos, que mantêm ou até aumentam a amplitude de movimento das articulações, algo crucial para manter a autonomia com o avançar da idade.

Além disso, esta é uma prática que pode ser também feita em casa, para pessoas que não têm ginásios perto ou que não têm meios financeiros para se inscrever em aulas.

Esta prática tem ganho destaque nos últimos anos, particularmente entre pessoas com mais de 65 anos, não só pela acessibilidade, mas pelos benefícios comprovados para a saúde física e mental.

Segundo um artigo da Associated Press, a ioga na cadeira melhora significativamente o equilíbrio, a flexibilidade e a força muscular, fatores essenciais para a prevenção de quedas, uma das principais causas de lesões graves em idosos.

Outro ponto a favor da ioga na cadeira é a sua eficácia na gestão do stress e da ansiedade. A prática envolve respiração consciente e momentos de relaxamento profundo, que ajudam a baixar os níveis de cortisol (a hormona do stress) e promovem uma sensação geral de bem-estar.

Para quem vive com doenças crónicas, como artrite, diabetes ou hipertensão, a ioga na cadeira é também uma alternativa segura e eficaz. Segundo a Harvard Medical School, “a ioga pode ser ajustada a qualquer condição e é uma das atividades físicas mais sustentáveis para manter a longo prazo”, combatendo a fragilidade física na idade mais avançada.

Veja agora, neste vídeo, alguns exercícios: