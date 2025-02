Todos sonham com Maldivas ou Caraíbas e muitos nem conhecem estas praias em Portugal

Fonte: Stars Insider

Portugal é, sem dúvida, um verdadeiro paraíso para quem adora aproveitar dias relaxantes à beira-mar. Com uma costa que se estende por quase mil quilómetros, há milhares de turistas que sonham com o nosso país e que viajam horas e horas para cá chegar. E nós, portugueses, deslumbrados pelos destinos de sonho como Maldivas, Caraíbas ou ilhas gregas esquecemo-nos de dar o devido valor às nossas praias de sonho.

Enquanto o Algarve é um destino imperdível para quem procura o sol e as águas quentes, as praias da Serra da Arrábida encantam com paisagens que mais parecem tiradas do Mar Mediterrâneo, longe do habitual Oceano Atlântico. No entanto, as regiões do centro e norte de Portugal também têm autênticos tesouros à beira-mar, proporcionando ótimas alternativas para quem deseja descansar. E, claro, não podemos esquecer os arquipélagos da Madeira e dos Açores, com as suas paisagens únicas e envolventes.

Com tantas opções de cortar a respiração, a tarefa de escolher a praia ideal pode ser desafiante. Para ajudar, o Stars Insider selecionou para o IOL algumas das praias mais deslumbrantes de Portugal para que possa descobrir aquele cenário perfeito para a sua próxima escapadela.

