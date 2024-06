Há um restaurante português entre os 50 melhores do mundo

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa e o sabor do Restaurante Cilantro

Já se sabe quais são os melhores restaurantes no mundo. A The World’s 50 Best Restaurants divulgou a lista de 50 restaurantes e nela encontramos um português.

A lista dos 50 melhores restaurantes do mundo é definida por um painel de especialistas e há algumas regras a seguir. Não é possível votar em restaurantes em que se tenha interesse económico e é essencial ter-se comido no estabelecimento a que se dá o voto nos últimos 19 meses.

A abrir a lista está um restaurante espanhol, mais concretamente de Barcelona, o Disfrutar. No ano passado já tinha ficado em segundo lugar e neste ano subiu uma posição. No próximo ano, já se sabe que não fará parte desta lista, já que todos os restaurantes que ficam em primeiro lugar entram numa outra lista: a “Best of the Best”.

Mas, vamos ao que interessa: a presença portuguesa na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. O restaurante em questão está muito próximo do meio da lista, em 31.º lugar e poderá não surpreender muita gente, já que é um dos poucos restaurantes portugueses a contar com duas estrelas Michelin. Falamos do Belcanto, do chef José Avillez.

O Belcanto conta já com perto de 70 anos de história, tendo sido inaugurado em 1958 como um clube para homens. O chef José Avillez assumiu os destinos do estabelecimento em 2012 e, desde então, transformou-o num dos mais conhecidos restaurantes portugueses, tendo já recebido duas estrelas Michelin.

Esta não é a primeira vez que o Belcanto entra na lista de 50 melhores restaurantes do mundo. Apesar de se manter nesta lista, desceu seis posições quando comparado com a lista do ano passado, em que ocupou o 25.º lugar.

Estes são os estabelecimentos que entraram na lista de 50 melhores restaurantes do mundo

1. Disfrutar - Barcelona, Espanha

2. Asador Etxebarri - Atxondo, Espanha

3. Table by Bruno Verjus – Paris, França

4. Diverxo – Madrid, Espanha

5. Maido – Lima, Peru

6. Atomix – Nova Iorque, Estados Unidos

7. Quintonil, Cidade do México, México

8. Alchemist – Copenhaga, Dinamarca

9. Gaggan - Bangkok, Tailândia

10. Don Julio - Buenos Aires, Argentina

11. Septime – Paris, França

12. Lido 84 - Gardone Riviera, Itália

13. Trèsind Studio – Dubai, Emirados Árabes Unidos

14. Quique Dacosta – Dénia, Espanha

15. Sézanne - Tóquio, Japão

16. Kjolle – Lima, Peru

17. Kol – Londres, Inglaterra

18. Plénitude – Paris, França

19. Reale - Castel di Sangro, Itália

20. Wing - Hong Kong

21. Florilège – Tóquio, Japão

22. Steirereck – Viena, Áustria

23. Sühring – Bangkok, Tailândia

24. Odette - Singapura

25. El Chato – Bogotá, Colômbia

26. The Chairman - Hong Kong

27. A Casa do Porco - São Paulo, Brasil

28. Elkano – Getaria Espanha

29. Boragó – Santiago, Chile

30. Restaurant Tim Raue – Berlim, Alemanha

31. Belcanto – Lisboa, Portugal

32. Den – Tóquio, Japão

33. Pujol – Cidade do México, México

34. Rosetta– Cidade do México, México

35. Frantzen – Estocolmo, Suécia

36. The Jane – Antuérpia, Bélgica

37. Oteque – Rio de Janeiro, Brasil

38. Sorn – Bagkok, Tailândia

39. Piazza Duomo – Alba, Itália

40. Le Du – Bangkok, Tailândia

41. Mayta – Lima, Peru

42. Ikoyi – Londres, Inglaterra

43. Nobelhart & Schmutzig – Berlim, Alemanha

44. Mingles – Seoul, Coreia do Sul

45. Arpege – Paris, França

46. Single Thread – Healdsburg, Estados Unidos

47. Schloss Schauenstein – Fürstenau, Alemanha

48. Hisa Franko – Kobarid, Eslovénia

49. La Colombe – Cidade do Cabo, África do Sul

50. Uliassi – Senigália, Itália