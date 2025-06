Do vinho branco ao vinho tinto: 10 propostas incríveis de verão a partir de 4,99 euros

Com os dias mais longos e as temperaturas a subir, nada combina melhor com o verão do que um bom copo de vinho fresco. Seja para acompanhar um jantar leve, um churrasco ao final da tarde ou um simples piquenique, há vinhos que parecem ter sido feitos à medida da estação quente.

Nesta seleção, reunimos 10 propostas de vinhos — brancos, rosés e até tintos — com preços acessíveis. São escolhas perfeitas para encher a garrafeira sem esvaziar a carteira, com preços a partir de apenas 4,99 euros e muitos deles disponíveis em supermercados.

Da mineralidade elegante de um branco do Douro ao perfil frutado e refrescante de um rosé da Bairrada, passando por tintos leves e irreverentes ideais para servir ligeiramente frescos, esta lista tem sugestões para todos os gostos.

Descubra na galeria acima as recomendações.