Menino de 13 anos morre após camisola ficar presa num escorrega de parque infantil

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Um menino de 13 anos perdeu a vida num acidente bizarro, deixando uma família de rastos com a tragédia inimaginável. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

Segundo o The Sun , Olvin Valladares deveria estar na escola na sexta-feira, mas terá ido de trotinete até a um parque. Mais tarde, um pai que passeava pelo parque com os filhos encontrou o menino dentro de um escorrega.

De acordo com o relato da mãe, Estefanía Valladares, o jovem terá ficado preso pela camisola num parafuso que se encontrava no interior do equipamento. O tecido terá ficado enrolado à volta do pescoço.

“Ele puxou-o, mas o meu filho estava preso num parafuso. Puxou novamente e o meu filho caiu”, contou a mãe ao canal norte-americano Local 10, citada pelo The Sun. Olvin foi levado para o hospital e colocado em suporte de vida, mas acabou por morrer a 1 de outubro.

“Tinha toda a vida pela frente”

A perda deixou a família devastada. Estefanía descreveu o filho como o seu “bebé” e o mais novo dos seus filhos. “Ele só queria brincar e, infelizmente, foi a brincar que perdeu a vida”, afirmou a mãe, numa declaração reproduzida pelo The Sun.

O parque infantil chegou a ser encerrado para uma investigação considerada não criminal, mas terá reaberto no dia seguinte. A mãe de Olvin deixou entretanto um apelo a outros pais para que estejam atentos às condições dos equipamentos onde os filhos brincam. “Tenham cuidado quando levam os vossos filhos a estes parques. Olhem para a tragédia que aconteceu ao meu filho”, pediu.