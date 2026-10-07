Menino de 13 anos morre após camisola ficar presa num escorrega de parque infantil
“Tinha toda a vida pela frente”
Um menino de 13 anos perdeu a vida num acidente bizarro, deixando uma família de rastos com a tragédia inimaginável. O caso aconteceu nos Estados Unidos.
Segundo o The Sun , Olvin Valladares deveria estar na escola na sexta-feira, mas terá ido de trotinete até a um parque. Mais tarde, um pai que passeava pelo parque com os filhos encontrou o menino dentro de um escorrega.
De acordo com o relato da mãe, Estefanía Valladares, o jovem terá ficado preso pela camisola num parafuso que se encontrava no interior do equipamento. O tecido terá ficado enrolado à volta do pescoço.
“Ele puxou-o, mas o meu filho estava preso num parafuso. Puxou novamente e o meu filho caiu”, contou a mãe ao canal norte-americano Local 10, citada pelo The Sun. Olvin foi levado para o hospital e colocado em suporte de vida, mas acabou por morrer a 1 de outubro.
“Tinha toda a vida pela frente”
A perda deixou a família devastada. Estefanía descreveu o filho como o seu “bebé” e o mais novo dos seus filhos. “Ele só queria brincar e, infelizmente, foi a brincar que perdeu a vida”, afirmou a mãe, numa declaração reproduzida pelo The Sun.
O parque infantil chegou a ser encerrado para uma investigação considerada não criminal, mas terá reaberto no dia seguinte. A mãe de Olvin deixou entretanto um apelo a outros pais para que estejam atentos às condições dos equipamentos onde os filhos brincam. “Tenham cuidado quando levam os vossos filhos a estes parques. Olhem para a tragédia que aconteceu ao meu filho”, pediu.