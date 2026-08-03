Menino de dois anos desaparece de casa e é encontrado com vida no mato

Um menino de dois anos foi encontrado com vida ao final da noite deste domingo, 2 de agosto, depois de ter estado desaparecido durante várias horas em Vila Franca de Xira, revela a TVI.

O alerta foi dado pela mãe da criança à PSP, após se aperceber do desaparecimento do filho da habitação onde a família reside. Ao que tudo indica, o menino encontrava-se em casa ao cuidado do irmão, de 19 anos. O jovem terá adormecido e, quando voltou a acordar, verificou que a criança já não estava no interior da residência.

O desaparecimento terá ocorrido entre as 14h00 e as 17h00, o que levou à rápida mobilização de uma operação de buscas que envolveu elementos da PSP, os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e meios da Unidade Especial de Polícia.

A criança acabou por ser localizada cerca das 20h30, numa zona de mato, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, que recorreram a drones durante as buscas.

Depois de ter sido resgatado, o menino foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde foi observado e submetido a uma avaliação do seu estado de saúde. As autoridades continuam agora a investigar as circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento da criança.