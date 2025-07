Perder peso na menopausa é possível. Comece por cortar estes três alimentos

A menopausa traz muitas mudanças — no corpo, no humor e, para muitas mulheres, também na balança. Mesmo com uma alimentação cuidada e alguma atividade física, a sensação de que “nada resulta” é comum. Segundo o endocrinologista Francisco Rosero, citado num artigo do site El Tiempo, há três alimentos que podem estar a sabotar os esforços de quem tenta controlar o peso nesta fase da vida.

O médico explica que, durante a menopausa, os níveis de estrogénio caem e aumenta a resistência à insulina. Este desequilíbrio hormonal favorece o armazenamento de gordura, sobretudo na zona abdominal. Para contrariar esse processo, Rosero recomenda reduzir ao máximo os alimentos que mais estimulam a produção de insulina.

O primeiro da lista é o açúcar — seja o branco, o moreno, o mascavado ou até o mel. O segundo é o pão, mesmo nas versões ditas mais saudáveis, como o pão integral ou com sementes. Ambos elevam rapidamente os níveis de insulina e, por isso, dificultam o emagrecimento. Por fim, o Francisco Rosero aponta também o leite e os seus derivados como alimentos a evitar. Embora sejam fontes de cálcio, a lactose e a galactose também contribuem para o aumento da insulina no sangue.

De acordo com o especialista, deixar de consumir estes três alimentos pode facilitar a perda de gordura abdominal e melhorar o bem-estar geral durante a menopausa. Rosero sublinha que não se trata de seguir uma dieta rígida, mas sim de fazer ajustes conscientes que respeitem o corpo e os seus novos ritmos.

Para muitas mulheres, este é um período de transformação — e também uma oportunidade para cuidar de si com mais atenção.