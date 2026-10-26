Não são só "afrontamentos". A saúde intestinal também muda na menopausa: e estes são os sinais que não deve ignorar

A América rendeu-se aos chinelos de reflexologia que podem ajudar quem tem fascite plantar

Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco

Medicamentos para emagrecer: estado vai comparticipar 15%, mas há regras para ter acesso

Nova proteína que pode ajudar a combater o cancro e o envelhecimento é descoberta pela Universidade de Coimbra

Este superalimento está na moda, mas será assim tão saudável? Saiba como o consumir e quem deve ter cuidado

A transição para a menopausa pode trazer mudanças que vão além dos afrontamentos e das noites mal dormidas. Um inquérito divulgado em 2025 indica que os sintomas digestivos são frequentes entre as mulheres nesta fase da vida, mas os especialistas alertam: não devem ser ignorados nem atribuídos automaticamente às hormonas.

Quando se fala em menopausa, é comum pensar em afrontamentos, alterações do sono, mudanças de humor ou períodos menstruais irregulares. Mas há outro conjunto de sintomas que pode afetar o bem-estar e a qualidade de vida durante esta fase: os problemas digestivos.

Inchaço abdominal, gases, obstipação e dor abdominal são algumas das queixas relatadas por mulheres durante a perimenopausa e a menopausa. Embora possam ter várias causas, estas alterações têm despertado o interesse da comunidade científica, sobretudo pela possível relação entre as hormonas e a microbiota intestinal.

Os sintomas digestivos são frequentes durante a menopausa

Um inquérito divulgado pela The Menopause Society, em 2025, que envolveu quase 600 mulheres com idades entre os 44 e os 73 anos, revelou que 94% das participantes referiram sintomas digestivos.

Entre as queixas mais frequentes, o inchaço abdominal foi mencionado por 77% das mulheres, seguido da obstipação, com 54%, e da dor de estômago, com 50%. Além disso, 82% afirmaram que os sintomas tinham surgido ou agravado durante a perimenopausa ou a menopausa.

Os resultados apontam para a importância de prestar atenção à saúde digestiva durante a transição hormonal. No entanto, dizem respeito às participantes do inquérito e não permitem concluir que a mesma prevalência se verifica em todas as mulheres nesta fase da vida.

Mais do que assumir que estes desconfortos fazem parte inevitável da menopausa, importa perceber quando surgem, como evoluem e de que forma interferem com o quotidiano.

O que têm as hormonas a ver com a saúde intestinal?

A relação entre os estrogénios e o funcionamento do organismo é complexa. Estas hormonas participam em vários processos fisiológicos e as suas oscilações ao longo da perimenopausa, seguidas da sua diminuição na menopausa, podem estar associadas a mudanças que vão além do sistema reprodutor.

Uma das áreas de investigação é a possível ligação entre as alterações hormonais e a microbiota intestinal, o conjunto de microrganismos que habita o intestino e que desempenha funções importantes no organismo.

Neste contexto, os investigadores têm estudado o chamado estroboloma: o conjunto de genes de bactérias intestinais envolvidos no metabolismo dos estrogénios.

Algumas bactérias produzem enzimas capazes de modificar estas hormonas, influenciando a forma como são processadas e recirculadas no organismo. A investigação procura compreender de que modo a microbiota intestinal e as alterações dos níveis de estrogénios podem interagir ao longo da menopausa.

Ainda assim, há uma distinção importante: embora exista uma base biológica para estudar esta relação, o impacto concreto destes mecanismos nos sintomas digestivos e na saúde de cada mulher não está totalmente esclarecido. Não é, por isso, possível atribuir o inchaço, a obstipação ou a dor abdominal exclusivamente às alterações hormonais ou à microbiota.

Porque não deve desvalorizar o inchaço abdominal ou a obstipação?

Os sintomas digestivos podem ter origens distintas e, por vezes, resultar da combinação de vários fatores. Por isso, a sua presença durante a perimenopausa ou a menopausa não significa necessariamente que sejam consequência direta desta transição.

«A saúde intestinal deve ser considerada na avaliação global da mulher durante a perimenopausa e a pós-menopausa. As alterações hormonais podem influenciar o funcionamento gastrointestinal, mas sintomas como distensão abdominal, obstipação ou dor abdominal não devem ser automaticamente atribuídos a estas fases da vida. É fundamental investigar as possíveis causas e adotar uma abordagem individualizada», explica a Dra. Carolina Ponte.

A especialista acrescenta que uma melhor compreensão da relação entre a microbiota intestinal e o metabolismo dos estrogénios poderá contribuir para uma visão mais integrada da saúde da mulher.

Se os sintomas persistirem, se agravarem ou interferirem com a qualidade de vida, é importante procurar avaliação clínica. Alterações digestivas persistentes ou inexplicadas devem ser analisadas por um profissional de saúde, que poderá avaliar as possíveis causas e determinar os cuidados adequados. Sintomas intensos ou sinais de alarme, como sangue nas fezes, exigem atenção médica.

Uma abordagem individualizada à saúde da mulher

A atenção à saúde intestinal integra uma visão mais abrangente do bem-estar durante as diferentes fases da vida. Compreender os sintomas, avaliar o contexto individual e distinguir as alterações esperadas de situações que precisam de investigação são passos importantes para um acompanhamento adequado.

A Timeless by Marta Padilha, clínica dedicada à longevidade e à medicina preventiva, defende uma abordagem integrada e personalizada, orientada para a avaliação das necessidades de cada pessoa e para a procura das possíveis causas dos sintomas.

Num período marcado por mudanças hormonais, a mensagem é clara: a saúde digestiva também merece atenção. Reconhecer os sintomas, evitar conclusões precipitadas e procurar aconselhamento clínico quando necessário são passos essenciais para cuidar da saúde e da qualidade de vida durante a menopausa.