A menopausa pode durar anos. E esta app foi criada para acompanhar as mulheres

A menopausa continua a ser uma fase pouco falada, apesar de poder durar vários anos e trazer mudanças físicas, emocionais e mentais difíceis de ignorar. É precisamente nesse período, entre sintomas, dúvidas e a sensação de que falta informação clara, que surge a aplicação Vera.

Desenvolvida em Portugal, a Vera apresenta-se como uma plataforma de acompanhamento da menopausa, mas tenta afastar-se do tom típico das aplicações de bem-estar. Em vez de prometer “equilíbrio” ou “a melhor versão de si”, a proposta passa mais por registar, perceber padrões e criar contexto para aquilo que muitas mulheres estão a viver.

A aplicação organiza-se em três ideias principais: compreender, acompanhar e ligar. Depois de uma configuração inicial, a Vera adapta a informação à fase em que cada utilizadora se encontra (pré-menopausa, menopausa ou pós-menopausa) e permite acompanhar sintomas, fazer check-ins diários, guardar exames e criar um histórico que pode ser partilhado com profissionais de saúde.

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Um dos focos da aplicação está num dos sintomas mais frequentes: os afrontamentos. A Vera é a única aplicação a registar em simultâneo a frequência e a intensidade destes episódios, usando um sistema de check-ins pensado para manter algum rigor clínico sem se tornar demasiado pesado no dia a dia.

Esta plataforma inovadora também tenta responder a outro problema: o isolamento. Em vez de fóruns abertos e caóticos, existem pequenos grupos privados organizados por fases, sintomas ou preocupações semelhantes. A ideia é criar diálogos mais próximos e menos dominados por algoritmos.

Desigualdade na saúde

A saúde feminina foi durante décadas pouco estudada, como explicam os responsáveis pela aplicação. Entre os exemplos está o facto de, até 1993, ser legal excluir mulheres de ensaios clínicos nos Estados Unidos, ou de existirem mais estudos sobre o ritmo cardíaco de pinguins do que sobre o ritmo cardíaco de mulheres na casa dos 50 anos. São dados usados para contextualizar uma realidade: muita da investigação médica continua a ter lacunas quando se trata do corpo feminino, especialmente nesta fase da vida.