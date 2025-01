A planear férias de 2025? Tome nota da praia que nos arrebatou o coração

É imperativo acabar com a ideia de que as praias paradisíacas, de águas cálidas e areia branca, só estão acessíveis a quem se dispõe a longos voos e a acordar à hora a que normalmente janta. Há uma imensidão de praias absolutamente maravilhosas muito mais perto de nós. Outrora mais esquecidas pelos portugueses, ganharam popularidade nos últimos anos.

As Ilhas Baleares são sobejamente conhecidas, mas a praia que nos arrebatou o coração e que recomendamos que tome nota, fica no norte da ilha de Menorca: chama-se Arenal d’en Castell e é uma pequena baía (para os padrões das ‘calas’ da ilha, de pequena pouco tem) de água incrivelmente límpida e areal extenso e branco.

No verão, a temperatura da água oscila entre os 24 e os 29 graus, as noites são quentes e o aroma do pinhal e vegetação autóctone mistura-se com a maresia. À distância de meia dúzia de paragens de autocarro, está o centro da cidade Es Mercadal, com as suas casas tradicionais, peixe e marisco fresco, artesãos na rua. Avisamos já: se o que procura nas férias é movimento, boas discotecas e sunsets de camisa branca, este não é o destino ideal.

Chegados ao Aeroporto de Menorca, a distância para Arenal d’en Castell percorre-se em cerca de meia hora, havendo inúmeras possibilidades de transporte, desde transfers, autocarros de carreira, Uber ou táxis. Aproveite para espreitar o interior da ilha, até chegar a esta baía encantadora.

O que tem esta praia de especial?

A praia de Arenal d’en Castell tem um extenso areal e isso para nós é ouro. A maioria dos turistas deixa-se ficar pelas espreguiçadeiras e areal na frente dos seus hotéis e, em praias pequenas, isso deixa-nos retidos num cenário de horror sem possibilidade de escapar. Mas, aqui, basta percorrer alguns metros e logo se alcançam grandes espaços vazios no areal, que nos entrega o mar aos pés sem termos de o partilhar com famílias alheias.

Quando o ar está à mesma temperatura da água do mar, o cenário é perfeito. O calor aqui é do bom, sem nos cortar a respiração, e por mais horas que estejamos submersos não há frio que chegue. Quando a noite cai, pouco muda. O ar continua quente, o casaco de meia-estação nunca sai da malam os pés vivem desnudos sem desconforto.

A entrada da baía é estreita e rochosa (a cor da água nestas zonas vai certamente gravar-se na sua mente) e a profundidade é suficiente para atracar barcos, mas qualquer pessoa tem dificuldade em perder totalmente o pé. Na ausência de um barco, há gaivotas com escorregas que se espalham para lá dos limites dos banhos.

Onde ficar?

A baía tem muitas opções de alojamento, desde alojamento local a pequenos hotéis. Mas erguem-se, imponentes, os dois principais: o Club Hotel Aguamarina é um típico hotel paraa muitas famílias (muitas, mesmo!) com regime de tudo incluído e muito desaconselhado a quem viaja sem crianças. Porém, é o sonho para os mais pequenos, com um parque aquático, o maior parque infantil da ilha e gelados com fartura. Além disso, a praia está mesmo a apenas alguns passos.

Mais acima, encontramos o Palladium Hotel Menorca, com qualidade francamente superior, mais recente e mais tranquilo, embora um pouco mais afastado do areal. Aliás, é muito bem classificado por pessoas que viajam sozinhas ou sem crianças.

Destes hotéis, pode explorar os pratos tradicionais em restaurantes como o La Paella ou El Copas, que colocam na mesa o que o mar nos oferece. Além disso, encontra facilmente supermercados, farmácia e outras pequenas lojas.

Como lá chegar?

As agências de viagens têm vários pacotes de férias com voos charter, que levam os portugueses diretamente à ilha numa viagem muito rápida de menos de duas horas. Porém, não existem voos regulares diretos para Menorca e as opções disponíveis incluem voos com escalas, geralmente em cidades como Barcelona ou Madrid e operados por companhias como a Vueling, Iberia, TAP Ryanair ou EasyJet operam nesta rota.

Para conhecer as melhores opções de voos para Menorca, consulte o Google Flights