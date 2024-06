8 perguntas que lhe vão dizer se é mentalmente forte, de acordo com um especialista

Os animais mais inteligentes do mundo

Já alguma vez se questionou se será mentalmente forte? O conceito que em si é simples, é difícil de se alcançar no dia a dia. Mas parece ser essencial para o sucesso.

Quando se é mentalmente forte consegue-se regular emoções, pensamentos e comportamentos até nas situações mais desafiantes, explica Scott Mautz, autor conceituado conhecido por ter escrito livros de liderança como “Leading From The Middle” ou “The Mentally Strong Leader” (ainda sem tradução em português), num artigo escrito para o site da CNBC.

O autor salienta que para se ter sucesso na vida pessoal e no trabalho é essencial ter esta capacidade de se autorregular. No entanto, é mais fácil falar do que fazer.

Ao longo da sua vida profissional, Scott Mautz estudou o que é que torna uma pessoa mentalmente forte. Como parte da pesquisa, desenvolveu um autoteste que ajuda a perceber se se tem essa capacidade ou se ainda é preciso desenvolvê-la mais. O resultado são oito perguntas que deve fazer a si próprio e responder com honestidade. Se a resposta for “sempre” a todas elas, então é mentalmente forte.

Veja na galeria quais são as perguntas e perceba se é mentalmente forte ou se ainda tem algum trabalho pela frente. A boa notícia é que mesmo que agora não consiga responder “sempre” a todas as perguntas, mais tarde poderá conseguir.