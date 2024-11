MEO convida empresas e start-ups a criarem aplicações inovadoras para o 5G

Link To Leaders

A Meo Empresas anunciou no Web Summit um novo programa de inovação, o 5G API Sprint, que quer testar a criatividade de empresas, start-ups e programadores na criação de protótipos ou no redesenho de aplicações. Para isso, os concorrentes vão poder utilizar os APIs (Application Programming Interface) standard da rede MEO e os três melhores candidatos vão receber um prémio de 5 mil euros cada e um passe para a próxima edição do Web Summit em 2025.

A iniciativa pretende promover a transformação digital das empresas e sociedade, tirando partido das redes 5G num mundo cada vez mais interconectado. Através das aplicações criadas a partir das APIs podem ser criadas soluções ágeis e eficientes, acelerando a criação de serviços em áreas como a segurança, robótica e saúde, referiu a Meo.

A MEO Empresas oferece aos participantes a possibilidade de aceder antecipadamente às APIs standard de rede CAMARA, expondo diversas funcionalidades da sua rede móvel. Estas são compatíveis com as apps e serviços integrados globalmente na infraestrutura de qualquer operadora que faça parte da GSMA Open Gateway Initiative.

A Meo Empresas vai “disponibilizar todos os recursos e acompanhamento aos participantes”, revelou José Palma, líder da unidade de engenharia e operações da empresa, numa conferência de imprensa no Web Summit. Segundo o responsável, o objetivo passa por “inovar, ao criar aplicações que estão mais conectadas à rede e à informação” e que permitem “resolver uma série de problemas em vários tipos de indústrias, como é o caso de serviços financeiros, publicidade e marketing”.

A empresa assinou um Memorando de Entendimento com a GSM Open Gateway para a criação de um ecossistema de APIs de redes seguras e interoperáveis, que são compatíveis com os operadores internacionais que integram o programa, abrangendo áreas como a Internet of Things (IoT), saúde digital e serviços financeiros.

Os interessados poderão concorrer até ao dia 11 de dezembro. O programa está limitado a 30 aplicações que garantam o desenvolvimento até ao dia 14 de fevereiro de 2025. Os 10 finalistas vão ter acesso à plataforma da MEO por um ano. Os três finalistas que criem soluções que resolvam problemas recebem 5 mil euros em dinheiro cada e ainda um passe para o Web Summit 2025 para mostrar as suas soluções.

