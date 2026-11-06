Alerta fãs do Natal! Lisboa vai ter mais um mercado e este promete surpreender: há diversões, comida, workshops e a entrada é gratuita

Se já está a começar a pensar nos planos para dezembro, há mais um mercado de Natal para acrescentar à lista. Depois do tradicional mercado do Rossio e do épico Wonderland, Lisboa recebe o ALLWAYS Xmas Factory, um evento que promete juntar compras, gastronomia, música e muita diversão num só espaço.

A iniciativa vai decorrer entre 4 e 20 de dezembro, no Beato Innovation District, nas instalações da Unicorn Factory Lisboa. A entrada será gratuita e a proposta é diferente dos mercados de Natal mais tradicionais da capital: além das bancas de marcas independentes, haverá workshops, food trucks, música ao vivo e várias atividades para miúdos e graúdos.

Um mercado de Natal com marcas independentes e presentes originais

Se ainda não sabe o que oferecer neste Natal, o ALLWAYS Xmas Factory pode ser uma boa oportunidade para encontrar presentes diferentes.

O mercado vai reunir marcas independentes, numa aposta em produtos e propostas fora dos circuitos comerciais mais habituais. A ideia é proporcionar um espaço onde os visitantes possam descobrir novos projetos, apoiar pequenos negócios e encontrar aquele presente especial para oferecer nesta quadra.

Mas não será apenas um local para fazer compras. A programação anunciada pela organização inclui também workshops, música ao vivo e food trucks, criando um ambiente pensado tanto para quem quer passar uma tarde diferente como para quem procura um programa para fazer com amigos.

Há Casa do Pai Natal, Kids Club e até carrinhos de choque

A pensar nas famílias, o evento terá várias atividades dedicadas aos mais novos.

A Casa do Pai Natal promete ser um dos pontos de atração, mas haverá também um Kids Club e uma zona interior com mesas, que permitirá fazer uma pausa entre as diferentes atividades.

E as opções de diversão não ficam por aqui. Entre as atrações anunciadas estão carrinhos de choque, uma pista americana e um bungee trampolim.

A oferta pretende juntar diferentes gerações no mesmo espaço, com atividades para crianças, jovens e adultos.

Onde fica o ALLWAYS Xmas Factory e quando pode visitar?

O mercado vai instalar-se na Unicorn Factory Lisboa, no Beato Innovation District, uma zona da capital que tem vindo a afirmar-se como um polo de inovação, criatividade, gastronomia e cultura.

O antigo complexo industrial da Manutenção Militar foi transformado num espaço que reúne empresas, projetos criativos, restauração e iniciativas abertas à cidade.

O ALLWAYS Xmas Factory decorre de 4 a 20 de dezembro e tem entrada gratuita.

Seja para procurar presentes, experimentar um workshop, provar alguma coisa nos food trucks ou simplesmente aproveitar o ambiente natalício, esta é mais uma alternativa para aproveitar dezembro em Lisboa.

ALLWAYS Xmas Factory

Datas: 4 a 20 de dezembro de 2026

Local: Unicorn Factory Lisboa, Beato Innovation District

Entrada: gratuita

O que vai encontrar: mercado de marcas independentes, workshops, Casa do Pai Natal, food trucks, música ao vivo, Kids Club, carrinhos de choque, pista americana e bungee trampolim.

Mais informações e eventuais atualizações sobre a programação poderão ser acompanhadas através da página de Instagram da ALLWAYS.