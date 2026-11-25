Fonte: Agência Lusa

A programação natalícia de Oliveira de Azeméis arranca sexta-feira com um espetáculo pirotécnico a inaugurar a iluminação festiva e prossegue sábado com uma parada de 2.000 crianças, prevendo também um sorteio no comércio local e Toy no réveillon.

Quando começa a programação de Natal em Oliveira de Azeméis?

Segundo revela hoje à Lusa a referida autarquia, todas essas propostas estão reunidas sob o tema «Natal dos Instrumentos», o que, em homenagem às seis bandas filarmónicas do concelho, explica o uso de símbolos musicais na decoração pública e de instrumentos informais no desfile de sábado à tarde – após uma série de oficinas em que seniores e crianças do 1.º ao 4.º ano conceberam essas mesmas peças.

O presidente da Câmara Municipal diz que, com essas e outras propostas, o objetivo é tornar a cidade mais atrativa tanto para residentes do concelho como para visitantes do restante distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto.

«Apostámos numa programação diversificada, acessível e pensada para todas as idades, porque acreditamos que a magia do Natal deve ser vivida por todos», defende Joaquim Jorge Ferreira. «Queremos uma cidade cheia de vida, com as famílias na rua, o comércio local dinamizado e os nossos espaços públicos ocupados com momentos de felicidade e celebração», acrescenta.

Como funciona o sorteio de Natal no comércio local?

No caso da campanha nas lojas locais, a iniciativa conta com a parceria da Associação Comercial dos Concelhos de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra e envolve a atribuição ao cliente de uma senha por cada 25 euros em compras, o que o habilita um sorteio de vales de 10 euros para uso futuro nos estabelecimentos aderentes.

«No final da campanha, serão sorteados 1.000 vales, perfazendo um total de 10.000 euros em prémios», explica o autarca, referindo que será a Câmara a suportar essa despesa.

Em paralelo a um concurso de montras, a iniciativa quer assim «valorizar e modernizar o comércio de proximidade», criando condições «para uma atividade mais competitiva» e para o regresso da clientela noutras épocas do ano.

Que atividades e atrações estão previstas para o Natal?

Quanto à programação mais lúdica e cultural, Joaquim Jorge Ferreira destaca o espetáculo multimédia e pirotécnico junto à arvore de Natal da Praça da Cidade, esta sexta-feira à noite, e a parada que sábado à tarde irá percorrer as ruas pedonais em direção ao Parque de La Salette, mas realça que, até 3 de janeiro, há muito mais atividades em cartaz, a maioria das quais de acesso gratuito.

Da lista conta um mercado natalício, uma pista de gelo, uma tenda de circo, carrosséis e um comboio infantil, assim como atuações itinerantes de música e teatro, visitas ao Berço Vidreiro e ainda oficinas pedagógicas e sessões de contos na «Casinha» do Parque de La Salette, sob coordenação da Biblioteca e do Arquivo municipais.

Quem vai atuar no réveillon de Oliveira de Azeméis?

Quanto à passagem-de-ano, vai prolongar-se por três dias, já que a 30 e 31 de dezembro atuarão na Praça da Cidade vários DJ e artistas, ficando o concerto gratuito do cantor Toy para os primeiros minutos de 2027, após o espetáculo de fogo-de-artifício da meia-noite.

Quanto vai custar a programação de Natal ao município?

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis ainda não indicou qual o montante global da despesa com a sua programação natalícia, mas revelou que, só em iluminação pública (alguma da qual com apontamentos musicais), o investimento será este ano na ordem dos 330.783 euros, o que representa cerca de 65.000 euros a mais do que em 2025.

Outros valores já disponíveis: em divertimentos como carrosséis e comboio vão ser aplicados 92.188 euros, na pista de gelo ecológico 28.179, no circo 58.425 e na animação itinerante 53.121.

«O Natal é também uma oportunidade para reforçarmos a ligação das pessoas à nossa cidade e valorizarmos aquilo que nos une enquanto comunidade», diz Joaquim Jorge Ferreira à Lusa. «Queremos que Oliveira de Azeméis tenha uma programação que convide a sair de casa, a viver os espaços públicos, a visitar o comércio tradicional e a desfrutar de experiências em família, e queremos também contribuir para uma dinâmica positiva, criando motivos para que cada vez mais pessoas nos visitem», conclui.