Influencer de limpezas mostra-nos ainda mais utilizações para um dos nossos favoritos da Mercadona

Há produtos de limpeza que acabam por ganhar um lugar permanente em nossa casa e antes nem sabíamos que precisávamos tanto deles. Este é um dos nossos favoritos da Mercadona e vai muito além de uma única tarefa, já que estamos sempre a descobrir novas utilizações.

É o caso do Spray Limpador Abrilhantador Bosque Verde, um daqueles produtos que vale a pena ter debaixo de olho quando queremos limpar e devolver algum brilho a diferentes superfícies. E, desta vez, uma influencer especializada em limpezas mostra-nos em vídeo algumas utilizações que vão além das mais óbvias.

O produto é apresentado pela Mercadona como um spray multifunções para superfícies como aço inoxidável, móveis e o tabliê do automóvel, combinando a limpeza com um acabamento brilhante. A fórmula foi pensada para ajudar a remover marcas e manchas e, ao mesmo tempo, recuperar o aspeto cuidado das superfícies.

Do frigorífico ao tabliê do carro

Uma das utilizações mais conhecidas deste tipo de produto é no aço inoxidável, onde as marcas de dedos e pequenas manchas parecem aparecer quase por magia. O spray pode ser utilizado em frigoríficos, exaustores e no exterior de fornos e micro-ondas, ajudando a limpar a superfície e a recuperar o seu brilho.

Mas não fica por aí. Também pode ser utilizado para dar brilho ao tabliê do automóvel e para melhorar o aspeto de determinados móveis, deixando um acabamento brilhante.

É precisamente esta versatilidade que torna o produto interessante para quem gosta de descobrir pequenos truques para simplificar as tarefas domésticas. No vídeo que vamos mostrar, a influencer espanhola Alícia Martinez reúne várias utilizações e demonstra como um produto que temos tendência a associar a uma determinada tarefa pode acabar por ter mais aplicações em casa.

Como utilizar o Spray Limpador Abrilhantador

Apesar de ser um produto versátil, há alguns cuidados importantes na utilização. A recomendação da Mercadona é agitar bem o spray e pulverizá-lo num pano de microfibra, a cerca de 20 centímetros de distância, em vez de o aplicar diretamente sobre a superfície.

Depois, basta passar o pano na superfície que queremos limpar e abrilhantar.

Esta forma de aplicação ajuda também a evitar a acumulação de produto, resíduos ou manchas.

Há superfícies onde não deve ser utilizado

A versatilidade não significa que seja adequado para tudo. O produto não deve ser utilizado em superfícies delicadas, plásticos revestidos ou pintados, borrachas ou aparelhos eletrónicos.

Antes da primeira utilização, é ainda aconselhável testar o produto numa zona pouco visível, para confirmar que não provoca alterações na superfície.