Influencer de limpezas mostra-nos ainda mais utilizações para um dos nossos favoritos da Mercadona
Produto interessante para quem gosta de descobrir pequenos truques para simplificar as tarefas domésticas
Há produtos de limpeza que acabam por ganhar um lugar permanente em nossa casa e antes nem sabíamos que precisávamos tanto deles. Este é um dos nossos favoritos da Mercadona e vai muito além de uma única tarefa, já que estamos sempre a descobrir novas utilizações.
É o caso do Spray Limpador Abrilhantador Bosque Verde, um daqueles produtos que vale a pena ter debaixo de olho quando queremos limpar e devolver algum brilho a diferentes superfícies. E, desta vez, uma influencer especializada em limpezas mostra-nos em vídeo algumas utilizações que vão além das mais óbvias.
O produto é apresentado pela Mercadona como um spray multifunções para superfícies como aço inoxidável, móveis e o tabliê do automóvel, combinando a limpeza com um acabamento brilhante. A fórmula foi pensada para ajudar a remover marcas e manchas e, ao mesmo tempo, recuperar o aspeto cuidado das superfícies.
Do frigorífico ao tabliê do carro
Uma das utilizações mais conhecidas deste tipo de produto é no aço inoxidável, onde as marcas de dedos e pequenas manchas parecem aparecer quase por magia. O spray pode ser utilizado em frigoríficos, exaustores e no exterior de fornos e micro-ondas, ajudando a limpar a superfície e a recuperar o seu brilho.
Mas não fica por aí. Também pode ser utilizado para dar brilho ao tabliê do automóvel e para melhorar o aspeto de determinados móveis, deixando um acabamento brilhante.
É precisamente esta versatilidade que torna o produto interessante para quem gosta de descobrir pequenos truques para simplificar as tarefas domésticas. No vídeo que vamos mostrar, a influencer espanhola Alícia Martinez reúne várias utilizações e demonstra como um produto que temos tendência a associar a uma determinada tarefa pode acabar por ter mais aplicações em casa.
Como utilizar o Spray Limpador Abrilhantador
Apesar de ser um produto versátil, há alguns cuidados importantes na utilização. A recomendação da Mercadona é agitar bem o spray e pulverizá-lo num pano de microfibra, a cerca de 20 centímetros de distância, em vez de o aplicar diretamente sobre a superfície.
Depois, basta passar o pano na superfície que queremos limpar e abrilhantar.
Esta forma de aplicação ajuda também a evitar a acumulação de produto, resíduos ou manchas.
Há superfícies onde não deve ser utilizado
A versatilidade não significa que seja adequado para tudo. O produto não deve ser utilizado em superfícies delicadas, plásticos revestidos ou pintados, borrachas ou aparelhos eletrónicos.
Antes da primeira utilização, é ainda aconselhável testar o produto numa zona pouco visível, para confirmar que não provoca alterações na superfície.