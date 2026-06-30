Finalmente abriu uma das lojas Mercadona mais esperadas do país

Chegou a época mais temida por quem odeia baratas. Mercadona tem três soluções à venda

Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conta com oito lojas em Portugal

A rede da Mercadona continua a estender-se pelo país e, desta vez, é Sintra que recebe mais um investimento da cadeia espanhola, que já soma 73 lojas em Portugal. A loja foi inaugurada nesta terça-feira.

Situada na Rua Rosa Maria Lobato Faria, n.º 20, na Abrunheira, em Sintra, a nova loja representa mais um marco na estratégia de crescimento da Mercadona em Portugal, reforçando a proximidade da marca junto dos seus "Chefes", como designa os seus clientes.

O novo espaço conta com uma equipa de 64 colaboradores, "todos com contratos estáveis e de qualidade, sem termo desde o primeiro dia", como informou a empresa em comunicado. A construção da loja representou um investimento de cerca de 12 milhões de euros.

A inauguração foi assinalada com a presença de Marco Almeida e Francisco Duarte, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, respetivamente, bem como de Paulo Parracho, presidente da União de Freguesias de Sintra, acompanhados pelos respetivos executivos. Os responsáveis realizaram uma visita institucional às instalações deste novo espaço.

Visita institucional ao novo supermercado Mercadona na Abrunheira, com a presença de Marco Almeida e de Francisco Duarte, respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra, e de Paulo Parracho, Presidente da União de Freguesias de Sintra, e respetivos executivos

Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, afirma que “em Sintra estamos empenhados em promover o emprego e em atrair empresas para o nosso concelho. A abertura desta loja da Mercadona, a quarta em Sintra, representa um marco importante nesse caminho. Este investimento traduz-se não apenas na criação de mais postos de trabalho, mas também no reforço da dinâmica económica e na ampliação da oferta de produtos de qualidade para os Sintrenses. Continuaremos a trabalhar para que Sintra seja um território cada vez mais competitivo, atrativo e gerador de oportunidades”.

No mesmo âmbito, Ana Carreto, Diretora de Relações Externas Distrito Lisboa da Mercadona, afirmou que “é com grande entusiasmo que inauguramos esta quarta loja no concelho de Sintra. A abertura da nova loja na Abrunheira representa mais um passo no plano de expansão da Mercadona em Portugal e reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais próximos dos nossos clientes”.

O novo supermercado conta com uma área de vendas de 1.900 m2 e, com as secções Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito.

Este supermercado dispõe de 165 lugares de estacionamento, incluindo dois destinados ao carregamento de veículos elétricos, indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica. Além disso, e para maior comodidade, os “Chefes” podem encontrar também uma zona de estacionamento para trotinetes e bicicletas.

Nesta loja existem, ainda, 410 painéis solares. Ao gerar energia renovável de origem fotovoltaica nas coberturas das lojas, para autoconsumo, a empresa melhora o comportamento ambiental e poupa cerca de 20% de energia elétrica anualmente.

Este ano a empresa já abriu 4 das 12 lojas previstas - Lisboa, Viseu, Covilhã e Abrunheira (Sintra) – alcançando as 73 lojas em território nacional.