Mercadona anuncia finalmente abertura de loja muito aguardada. E está a precisar de funcionários

Acabaram as viagens a Espanha: Mercadona chega finalmente a uma das regiões onde tem mais fãs

O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos

Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar

A Mercadona prepara-se para chegar a Alfragide, na Amadora, com uma nova loja prevista para abrir em fevereiro de 2027. A abertura faz parte do plano de expansão da cadeia de supermercados em Portugal e já está a decorrer o processo de recrutamento para formar a equipa que irá trabalhar no novo espaço.

A nova loja representa mais um passo na expansão da Mercadona no país, onde a empresa conta atualmente com mais de 75 supermercados e cerca de 7.500 trabalhadores.

Há várias vagas disponíveis

Para o novo supermercado de Alfragide, a empresa está a recrutar Operadores de Supermercado, existindo diferentes modalidades de horário.

Para quem procura um trabalho a tempo inteiro, estão disponíveis jornadas de 40 horas semanais. A remuneração começa nos 15.293 euros brutos anuais e pode chegar aos 20.915 euros brutos anuais, de acordo com a progressão prevista pela empresa.

Há também oportunidades para quem procura trabalhar menos horas. Nos contratos de 20 horas semanais, distribuídas por cinco dias e com turnos rotativos, o vencimento começa nos 7.646 euros brutos anuais e pode chegar aos 10.457 euros.

Para quem procura uma oportunidade apenas ao fim de semana, existem ainda contratos de 15 horas semanais, com trabalho aos sábados e domingos. Nestes casos, a remuneração começa nos 5.734 euros brutos anuais e pode atingir os 7.843 euros.

A estes valores acrescem os respetivos subsídios de alimentação, bem como os valores associados a domingos e feriados, de acordo com as condições apresentadas pela empresa.

Contrato efetivo desde o primeiro dia

Uma das condições destacadas pela Mercadona é o facto de os trabalhadores serem contratados com vínculo efetivo desde o primeiro dia, não se tratando, portanto, de uma contratação temporária para a abertura da loja.

A empresa indica também que os horários são conhecidos com um mês de antecedência e que existe um sistema de progressão salarial associado à antiguidade.

Entre as condições anunciadas estão ainda até 29 dias de férias por ano e um prémio anual de desempenho. Segundo a empresa, a partir do primeiro ano civil completo, este prémio corresponde a um salário extra e, a partir dos quatro anos de antiguidade, passa a equivaler a dois salários extra.

Todos os trabalhadores contratados passam ainda por um período de formação, realizado na mesma área geográfica, sendo remunerados desde o primeiro dia.