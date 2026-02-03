Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho

A Mercadona está a conquistar cada vez mais famílias pela sua linha de amaciadores concentrados, pensados para oferecer resultados superiores com apenas uma pequena quantidade por lavagem. Adequados para todos os tipos de tecidos, estes produtos deixam a roupa macia, facilitam a passagem a ferro e reduzem a eletricidade estática.
A fórmula concentrada garante máximo rendimento, bastando apenas 20 ml por lavagem para que a roupa fique macia, perfumada e perfeitamente cuidada. Disponíveis em várias fragrâncias, os amaciadores prometem transformar a rotina de lavagem numa experiência de frescura e cuidado.
