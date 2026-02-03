Facebook Instagram
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho

Estes amaciadores da Mercadona fazem toda a diferença na nossa roupa
Há 1h e 54min
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha

A Mercadona está a conquistar cada vez mais famílias pela sua linha de amaciadores concentrados, pensados para oferecer resultados superiores com apenas uma pequena quantidade por lavagem. Adequados para todos os tipos de tecidos, estes produtos deixam a roupa macia, facilitam a passagem a ferro e reduzem a eletricidade estática.

A fórmula concentrada garante máximo rendimento, bastando apenas 20 ml por lavagem para que a roupa fique macia, perfumada e perfeitamente cuidada. Disponíveis em várias fragrâncias, os amaciadores prometem transformar a rotina de lavagem numa experiência de frescura e cuidado.

Percorra a galeria acima e veja os produtos e as características de cada um.

