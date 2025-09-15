Facebook Instagram

Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

O ambientador de luxo mais desejado do momento custa 300 euros, mas existe uma opção da Mercadona que promete o mesmo aroma incrível sem pesar na carteira.

Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Toda a gente está a falar deste ambientador do Mercadona e já percebemos o porquê: por pouco mais de um euro, é possível trazer para casa o aroma sofisticado de um dos perfumes mais icónicos do mundo.

O produto chama-se Red Elixir e, de acordo com vários criadores de conteúdos, consegue reproduzir de forma impressionante o cheiro do Baccarat Rouge 540, perfume de luxo criado pelo prestigiado perfumista Francis Kurkdjian.

Para quem não conhece o universo da alta perfumaria, o Baccarat Rouge 540 combina notas de jasmim delicado, açafrão quente, âmbar mineral e cedro, resultando num aroma elegante, envolvente e imediatamente reconhecível. Como é natural, o luxo tem o seu preço: os frascos deste perfume variam entre 155 e 485 euros.

É precisamente aqui que o Red Elixir se destaca. Vendido por pouco mais de um euro, este ambientador oferece um cheiro extremamente semelhante ao do perfume original.

