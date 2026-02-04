Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros

Está a tornar-se um verdadeiro fenómeno entre os clientes do Mercadona e não é difícil perceber porquê. Por pouco mais de um euro, este ambientador promete levar para casa um aroma sofisticado, muito semelhante ao de um dos perfumes mais icónicos e desejados do mundo.
O produto chama-se Red Elixir e tem sido amplamente elogiado por vários criadores de conteúdos, que garantem que o cheiro faz lembrar, de forma surpreendente, o famoso Baccarat Rouge 540, criado pelo reconhecido perfumista Francis Kurkdjian.
Para quem não conhece, o Baccarat Rouge 540 distingue-se pela combinação elegante de jasmim, açafrão, âmbar mineral e cedro, um aroma intenso, envolvente e facilmente identificável. Um luxo que, no mercado da perfumaria, tem um custo elevado, com preços que podem ultrapassar várias centenas de euros.
É precisamente aqui que o Red Elixir ganha destaque. A um preço acessível, oferece uma alternativa económica para quem aprecia fragrâncias marcantes e sofisticadas, sem ter de investir uma fortuna.