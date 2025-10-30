Os três produtos Mercadona que todos deveríamos ter em casa

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Existem três produtos essenciais e económicos que vale a pena ter sempre à mão, especialmente para pequenos desconfortos do dia a dia, todos disponíveis na Mercadona.

A página de Instagram @roteiroportugal destacou os seus três favoritos: o bálsamo oriental (3 euros), indicado para aliviar dores musculares, descongestionar o nariz ou combater enxaquecas; o óleo de árvore do chá (3 euros), reconhecido pelas suas propriedades cicatrizantes e antifúngicas — perfeito para acne, queimaduras ou herpes; e o gel Catapum (4 euros), com extrato de arnica, que ajuda a prevenir nódoas negras, reduzir inchaços e até a suavizar olheiras.

