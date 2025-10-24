Facebook Instagram
Este produto da Mercadona promete caracóis perfeitos — e está a esgotar em várias lojas

Diga adeus aos caracóis indomáveis: a Linha Curl Perfect da Mercadona chegou para transformar cabelos encaracolados, proporcionando hidratação, definição e nutrição profunda sem complicação.

Joana Lopes
Hoje às 09:00
Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Para quem tem cabelo encaracolado ou ondulado, encontrar produtos realmente eficazes nem sempre é fácil. Muitas vezes, mesmo explorando lojas e supermercados, o produto ideal parece sempre escapar. Pensando nisso, a Mercadona lançou a Linha Curl Perfect, especialmente desenvolvida para quem segue o Método Curly, uma rotina de cuidados capilares que evita ingredientes agressivos e promove caracóis mais saudáveis, hidratados e definidos. A linha já conquistou excelentes avaliações de quem a experimentou.

A gama é composta por quatro produtos essenciais, todos sem sulfatos e enriquecidos com ingredientes hidratantes como óleo de coco, manteiga de karité, aloé vera e extrato de linhaça. Essa combinação ajuda a controlar o frizz, potencializar a definição e preservar a elasticidade natural dos fios. Entre os produtos, a máscara capilar é o destaque, disponível em duas versões. A máscara com enxaguamento atua como um tratamento intensivo, nutrindo profundamente o cabelo, conferindo suavidade e reforçando a definição dos caracóis, graças à ação combinada do óleo de coco e da manteiga de karité. Já a máscara sem enxaguamento é ideal para hidratar e reativar os caracóis entre lavagens, sem pesar, combinando aloé vera, óleo de coco e linhaça para facilitar o penteado e deixar o cabelo leve e solto.

A aplicação é simples e se adapta facilmente à rotina de quem segue o Método Curly, permitindo usar a máscara intensiva nos dias em que o cabelo precisa de mais nutrição e a versão sem enxágue para manter a hidratação e a definição ao longo da semana.

 

