“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona

Um champô acessível, de uso frequente e com benefícios visíveis para o cabelo? É essa a proposta do Repair & Nutrition da Deliplus, a marca própria do Mercadona, que tem sido apontado por especialistas como uma opção eficaz dentro da cosmética low cost.
Citado pelo site MujerHoy, a especialista em dermocosmética, Ana Santamarina, recomenda este champô como uma alternativa acessível para quem procura reparar e nutrir o cabelo sem gastar muito.
O Repair & Nutrition foi desenvolvido para cabelo seco e danificado, apresentando uma fórmula com oito agentes reparadores que ajudam a reconstruir a fibra capilar e a melhorar o seu aspeto geral. Um dos ingredientes-chave é a queratina, conhecida pela sua capacidade de fortalecer o cabelo, aumentar o volume e devolver o brilho natural.
A queratina atua na estrutura capilar, ajudando a reduzir sinais de dano, como pontas espigadas, quebra e aspeto baço. O resultado prometido é um cabelo mais suave, mais fácil de pentear e com um toque mais sedoso.
Outra das vantagens deste champô é a sua versatilidade. Trata-se de um produto de uso frequente, adequado a todos os tipos de cabelo e pensado para utilização diária. A fórmula unissexo permite que seja partilhado por toda a família, tornando-se uma solução prática e económica.
Para além do champô, esta linha também tem máscara com enxaguamento, máscara sem enxaguamento, condicionador com enxaguamento e condicionador instantâneo 2 em 1 (sem enxaguamento).